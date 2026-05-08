“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ประเดิมซ้อมวันแรกเอเชีย โร้ดเรซซิ่ง "มิกซ์-ธนัช” บิด Honda CBR600RR คว้าท็อป 4 โฮมเรซ

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ประเดิมผลงานในการลงสนามซ้อมวันแรก ศึกชิงเจ้าความเร็วเอเชีย รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 ดาวรุ่งนักบิดไทยแสดงศักยภาพรถแข่ง Honda CBR Series ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นำโดย "มิกซ์-ธนัช” ทะยานรั้งท็อป 4 คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600)
ทางด้าน คลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์-ปัญจรุจน์” ยังคงฟอร์มร้อนแรง ปักหลักในท็อป 5 ของคอมไบน์ไทม์ คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) "ชิพ-นครินทร์” หนึ่งเดียวของไทยในรุ่นใหญ่ หมายเลข 41
พบกับงานที่ท้าทายในวันแรก สามารถลงไปกดเวลาที่ดีที่สุด 1:36.726 นาที ในการซ้อมแรกรอบ Practice1 คว้าท็อป 5 ของตารางเวลา แต่ก็พลาดโอกาสไปในการซ้อมรอบ Practice2 และ Practice3 เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) The Next Successer จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์”
"มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว และรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 เปิดตัววันแรกด้วยมาตรฐานความเร็วในระดับหัวแถว ทำเวลาเบียดกับนักบิดมากประสบการณ์ของเอเชียขึ้นมารั้งท็อป 4 ของตารางเวลารวม โดยกดเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดที่ 1:39.726 นาที ทางด้านของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ทีมเมท เริ่มต้นวันแรกโฮมเรซ พัฒนาต่อรอบเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซ้อม 3 เซสชั่น ก่อนทำเวลาเร็วที่สุด 1:40.621 นาที รั้งท็อป 10 ของตารางเวลารวม
คลาส เอเชีย โปรดักชั่ก 250 ซีซี (AP250) ดาวรุ่งไทย “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ประเดิมผลงานในการซ้อมวันแรกโฮมเรซได้อย่างแข็งแกร่ง ควบรถแข่ง Honda CBR250RR ขึ้นรั้งท็อป 5 ในตารางเวลารวมแบบคอมไบน์ไทม์ โดยทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดในรอบ Practice2 ที่ 1:52.169 นาที
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 มีคิวควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตและแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 9 และต่อเนื่องด้วยชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
