"ไทยยามาฮ่า" บิดโหด! "ตี-อนุภาพ" กวาดจ่าฝูงโฮมเรซวันแรก "ไอเดีย-กฤตภัทร" รั้งอันดับ 2 ลุ้นล่าชัยชนะศึก ARRC ที่บุรีรัมย์

"ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ประเดิมการลงสนามซ้อมวันแรกในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 ด้วยฟอร์มยอดเยี่ยม โดย "ตี" อนุภาพ ซามูล พี่ใหญ่ของทีมควบรถแข่ง YZF-R6 เหมาจ่าฝูงการซ้อม 3 ช่วงแรกในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ขณะ "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ รั้งอันดับ 2 ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี พร้อมล่าชัยชนะในศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชียสนามโฮมเรซ สุดสัปดาห์นี้
ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นโฮมเรซของนักแข่งไทยทุกคน ที่จะได้ลงบิดท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟน ๆ ในบ้านเกิด
ล่าสุดผ่านการซ้อม 3 ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายใต้สภาพอากาศแจ่มใสจนกระทั่งถึงช่วงบ่าย โดยผลซ้อมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ปรากฏว่า "ตี" อนุภาพ ซามูล จอมเก๋าของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ทำงานกับรถแข่ง YZF-R6 คู่ใจหมายเลข 500 ได้อย่างลงตัว พร้อมกับทำเวลารักษาจ่าฝูงได้ทั้ง 3 ช่วง เวลาต่อรอบที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ ซ้อมแรก 1 นาที 40.162 วินาที ซ้อมครั้งที่ 2 เวลา 1 นาที 39.529 วินาที และครั้งที่ 3 เวลา 1 นาที 39.402 วินาที เร็วที่สุดบนตารางเวลาในรุ่นนี้
ขณะเดียวกันสถานการณ์ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) มีความน่าสนใจอย่างมาก เมื่อดาวรุ่งชาวไทยอย่าง "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ เจ้าของรถแข่ง YZF-R3 หมายเลข 39 จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ผู้นำบนคะแนนสะสมถูกลดรอบเครื่องยนต์ลง 200 rpm (ตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันเมื่อมีระยะห่างคะแนนสะสมห่างจากอันดับ 6 มากกว่า 25 คะแนน) ส่งผลให้เจ้าตัวและทีมช่างต้องทำงานอย่างหนักในสนามนี้
อย่างไรก็ดี "ไอเดีย-กฤตภัทร" ยังสามารถเปิดตัวซ้อมได้ดีด้วยการรั้งจ่าฝูงการซ้อม 2 ครั้งแรก ก่อนจะจบวันด้วยการรั้งอันดับ 2 เวลาต่อรอบ 1 นาที 52.116 วินาที ตามหลังหัวแถวเพียง 0.323 วินาทีเท่านั้น ส่วน "กัส" ธีรไนย ทับทิม ดาวรุ่งชาวไทยหมายเลข 36 ลงบิดด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด พยายามเรียนรู้อย่างเต็มที่ ก่อนจะจบวันแรกด้วยอันดับ 14 เวลาต่อรอบ 1 นาที 52.961 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 จะเข้าสู่การควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะดวลเรซแรกในช่วงบ่ายวันเดียวกัน และเรซที่ 2 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และออนไลน์ทางเพจ Asia Road Racing Championship
