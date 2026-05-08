ทีมนักหวดไทยรุ่นเล็ก 12 ปีชาย-หญิง คว้าโควตาลุยศึกชิงชนะเลิศเอเชีย 2026

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "2026 ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" รอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลส์ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย
ไฮไลท์ประเภททีมชาย ทีมไทย ชิงชนะเลิศกับ ทีมอินโดนีเซีย โดย ธีร์ ศรประสิทธิ์ ประเดิมแต้มแรกจากเดี่ยวมือสองพาทีมไทยออกนำ 1-0 คู่ หลังจากแซงเอาชนะ อัล เซากี จีโอ อัสมารา 2-1 เซต ซึ่งเซตแรกแพ้ 6-7 ไทเบรก 3-7 และชนะใน 2 เซตถัดมา 7-5 และ 6-2 ต่อด้วยเดี่ยวมือหนึ่ง โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์ พ่ายให้แก่ เรโซ ตานูโจโย 1-2 เซต 6-0, 6-7(0-7) และ 3-6 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่
ประเภทคู่ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ และ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ พบกับ วาเรน พรีเมียร์ลี่ เพอโวโค และ เรโซ ตานูโจโย ผลปรากฎว่า ระหว่างแข่งขันเซตแรก ไทยตามอินโดนีเซียอยู่ 3-4 เกม ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ไม่สามารถแข่งขันต่อได้
และเนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนแล้ว ทางผู้แทนของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) และผู้ตัดสินชี้ขาดของ ไอทีเอฟ รวมทั้งผู้ฝึกสอนของทีมไทยกับอินโดนีเซีย ได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า จะยกเลิกแมทช์ประเภทคู่ และให้สรุปว่า ไทยกับอินโดนีเซีย จบที่การเสมอกัน 1-1 คู่ ไม่มีทีมใดได้แชมป์และรองแชมป์ ส่วนคู่ชิงอันดับ 3 เวียดนาม ชนะ มาเลเซีย 2-0 คู่
ด้านประเภททีมหญิง ทีมไทย ชิงอันดับ 3 กับ ทีมสิงคโปร์ โดย ภัคจิรา หอเลิศสกุล เปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ 1-0 คู่ หลังจากเฉือนชนะ อลิเซีย เยา ในศึกเดี่ยวมือสอง 2-1 เซต 6-4, 5-7 และ 6-4
จากนั้น วิมุตติญา พงษ์หนู ที่เพิ่งหายจากอาการป่วย ทำหน้าที่เดี่ยวมือหนึ่ง และระเบิดฟอร์มเอาชนะ ลู ยา วิคตอเรีย เพรซ เลห์ ได้ 2 เซตรวด 6-0 และ 6-2 ส่งผลให้ ทีมไทย ชนะ ทีมสิงคโปร์ 2-0 คู่ ได้อันดับ 3 มาครอง ส่วน สิงคโปร์ ได้อันดับ 4 ขณะที่คู่ชิงชนะเลิศ ทีมหญิง มาเลเซีย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 คู่
อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมชายนั้น ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม และทีมหญิง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2026 ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "2026 ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" รอบไฟนอลส์ ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-20 ก.ย.นี้
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เปิดเผยว่า ขอขอบใจนักกีฬา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทุกคนที่พยายามสู้อย่างเต็มที่ ทั้งทีมชายและทีมหญิง ก็ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาทุกคนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมในความสามารถและความพยายามของนักกีฬาจากประเทศอื่น ๆ ด้วย และขอให้ทุกคนเดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ
ทางด้าน มร.โจนาธาน สตั๊ปปส์ ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนากีฬาเทนนิส ในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) และ มร.สุนิล กิลล์ ชาวอินเดีย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนา สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาด้วย
สำหรับคณะเทนนิสไทยชุดนี้ ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาย "โอลีเวอร์" โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์) จากชลบุรี "ธีร์" ธีร์ ศรประสิทธิ์ จาก กทม. "มาวิน" ปรัตถกร ภาชีรัตน์ จากพระนครศรีอยุธยา โดยมี "โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาย
ด้านนักกีฬาทีมหญิง ได้แก่ "ฬิกะ" วิมุตติญา พงษ์หนู จาก กทม. "เบลล่า" ภัคจิรา หอเลิศสกุล จาก กทม. "แอล" ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน) จากนนทบุรี โดยมี "โค้ชบอย" นายอิทธิพล ศรีเสน เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง สำหรับทั้ง 2 ทีม มี "โค้ชตั้ม" นายอนุชิต เรือนก้อน เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนายบุญมี โพธิ์ไพจิตร ทำหน้าที่เทรนเนอร์