สสส. ผนึกกำลังสมาคมก้าวท้าใจ-ภาคีเครือข่าย ปลุกพลังคนไทยสู้ NCDs พิชิตเส้นทาง “ปราบเซียน” สะพานพระราม 8-ปิ่นเกล้า “ก้าวท้าใจ 10K” สนาม 10K

ปลุกศึก “ก้าวท้าใจ 10K” สนาม 10K สสส. ผนึกกำลังสมาคมก้าวท้าใจ-ภาคีเครือข่าย ปลุกพลังคนไทยสู้ NCDs พิชิตเส้นทาง “ปราบเซียน” สะพานพระราม 8-ปิ่นเกล้า ใจกลางกรุงเทพฯ นักวิ่งเข้าร่วมกว่า 8,000 คน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นขยับร่างกาย ผ่านมหกรรมกีฬาเดิน-วิ่งระดับประเทศภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2569 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมก้าวท้าใจ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สสส. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Presenting Sponsor แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2569 ที่ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 8,000 คน พร้อมยกระดับสู่สนามวิ่ง 10K มาตรฐานชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สนามสายทำเวลา” บนเส้นทางแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพมหานครที่ท้าทายและมีเอกลักษณ์
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า สมาคมก้าวท้าใจ และภาคีเครือข่าย มุ่งขับเคลื่อนให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านกีฬามวลชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ โดยการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับวงการวิ่งไทย ทั้งในมิติของมาตรฐานการแข่งขัน ความปลอดภัย และการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีสุขภาพทั่วประเทศ
“จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมก้าวท้าใจเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจกว่า 5.2 ล้านคน และพบว่ากิจกรรม “เดิน-วิ่ง” เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นกว่า 67.9% ของกิจกรรมออกกำลังกายทั้งหมด สะท้อนว่าการวิ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่เข้าถึงง่าย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพได้จริง ทั้งช่วยพัฒนาระบบหัวใจและปอด ลดไขมันส่วนเกิน เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สร้างวิถีชีวิตกระฉับกระเฉงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพดีในระยะยาว โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงจากโรค NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย โดยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน รายงานการศึกษาสาเหตุการตายของไทย 2560-2562 พบว่า คนไทยจำนวนมากยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ขณะที่โรค NCDs คิดเป็นสัดส่วนการเสียชีวิตของคนไทยกว่า 75% หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี การสร้างแรงจูงใจผ่านกิจกรรมอย่างการเดิน-วิ่ง จึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการผลักดันให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น
“กิจกรรมก้าวท้าใจ ไม่เพียงการแข่งขันวิ่ง แต่เป็นการสร้างพื้นที่สุขภาวะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงกิจกรรมทางกายอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านการแพทย์และการจัดงานวิ่งระดับประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์สร้างสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างค่านิยมสุขภาพเชิงบวก และผลักดันให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของไทยในระยะยาว”
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬามวลชนที่เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่ายและต่อเนื่อง การแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาวงการวิ่งของไทยสู่มาตรฐานระดับประเทศ ภายใต้การรับรองของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมดูแลระบบความปลอดภัยทางการแพทย์ เพื่อให้นักวิ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยตลอดการแข่งขัน
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของการแข่งขันในปีนี้ คือการเป็นสนาม 10K แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเส้นทางแข่งขันสุดท้าทายผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานปิ่นเกล้า ซึ่งนักวิ่งยกให้เป็นเส้นทาง “ปราบเซียน” ที่พิสูจน์ทั้งความแข็งแกร่งและความอดทน อีกทั้งยังติดอันดับ 1 ใน 10 สนาม 10K ของไทย ที่นักวิ่งสามารถทำสถิติ TOP 100 ได้เร็วที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักวิ่งมืออาชีพและนักวิ่งทั่วไปได้เข้าร่วม เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันมาตรฐานระดับประเทศ
MR.ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” สะท้อนถึงความตั้งใจในการสนับสนุนพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวสู่เป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น โดยภายในงานยังมีการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “Zero Labor Home” ผ่านแพลตฟอร์ม LG ThinQ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อสร้าง Smart Life Solution และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
สำหรับการแข่งขัน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2569 พร้อม Expo Day วันที่ 20 มิ.ย. 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รองรับนักวิ่ง 4 ประเภท ได้แก่ 10K SUB 50 by LG, Championship 10K, 10K และ 5K ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับหมายเลขวิ่ง เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล อาหาร และประกันอุบัติเหตุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. – 21 พ.ค. 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม ผ่านเว็บไซต์ CheckRace Registration นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ก้าวท้าใจ 10K Virtual Run 2026 Presented by LG” สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมพิชิตระยะ 10K ได้จากทุกที่ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2569 และสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2569 โดยแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกก้าวท้าใจ สมัครได้ทาง Virtual Run Registration