“เอฟวัน” ร้อนแรงทิ่ม “ติม” เข้าชิงสอยคิวพิษณุโลก รอดวล “แจ๊ค สระบุรี”

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T พิษณุโลกคัพ" รอบสุดท้าย รายการที่ 3 ที่ รัตนา แกรนด์ คอนแวนชั่น จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 พ.ค.69 เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการชิงชัยเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม
คู่แรก เป็นการดวลคิวระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ 18 ของโลก พบกับ "ติม กาญจน์" ชัชพงษ์ นาสา จอมคิวมืออันดับ 119 ของโลก ซึ่งเกมนี้ตามระเบียบสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย มือท็อป 64 ของโลกจะต้องต่อ 7 แต้มทุกเฟรม
เปิดมาเฟรมแรก เอฟ สู้พลาด 2 ไม้ ทำให้ ติม ได้ตบนำ 54-2 ต้องการอีกแค่แดงเดียวแต้มจะขาดลอย แต่ ติม ตบแดงหลุมบนขวาง่ายๆไม่ลงไปจ่อ ส่ง เอฟวัน ไล่ทิ่มไม้เดียวหมดโต๊ะ พลิกแซงชนะ 57-54 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม
เข้าเฟรมสอง ทั้งคู่ผลัดกันสู้พลาด ก่อนที่ เอฟ จะมาตบช่วงท้ายเกมเบรก 56 แต้ม ชนะ 90-40 หนีไป 2-0 เฟรม แต่ ติม กาญจน์ มาทวงสกอร์คืนจากความผิดพลาดของ เอฟ ไล่ตบชนะ 2 เฟรมรวด ไล่มาเสมอ 2-2 เฟรม
มาเฟรมห้า เอฟ เครื่องร้อน ออกคิวตบแค่ 3 ไม้ชนะ 83-23 ขึ้นแท่นนำ 3-2 เฟรม มาถึงเฟรมหก เอฟวัน ร้อนแรงต่อเนื่องไล่สอยไม้เดียวทำเซ็นจูรี่เบรก 123 แต้ม นับเป็นการทำเซ็นจูรี่เบรกครั้งที่ 4 ในรายการนี้ พร้อมกับปิด้กมเอาชนะไป 4-2 ฟรม 57-54, 90-40, 18-90, 46-63, 83-23, 123-23 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ขณะที่รอบรองฯอีกคู่ เป็นเกมระหว่าง "ท็อป จันท์" พงศกร จงใจรักษ์ ผู้ทำแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม ลงเจอ "แจ๊ค สระบุรี" เดชาวัต พุ่มแจ้ง นักแม่นรูชั้นแนวหน้าเมืองไทย เกมนี้ เปิดมาเฟรมแรก ท็อป แทงสุดคมกดเบรก 78 แต้ม ขึ้นนำ 1-0 เฟรม ก่อนที่ทั้งคู่จะผลัดกันชนะไปคนละเฟรม ท็อป นำ 2-1 เฟรม
แต่ แจ๊ค ที่เน้นแทงบีบเกมจนได้โอกาส ทิ่มไม้เดียวขาด 2 เฟรมรวด พลิกแซงขึ้นแท่นนำ 3-2 เฟรม ก่อนที่ ท็อป จะเอาคืนในเฟรมหกทิ่มชนะ 85-41 ไล่มาเสมอ 3-3 เฟรม ต้องเล่นเฟรมตัดสิน ผลปรากฏว่า แจ๊ค แทงพลาดน้อยกว่า สามารถตบเอาชนะไปได้ 78-39 จบเกม เดชาวัต เฉือนเอาชนะไปได้ 4-3 เฟรม 28-78, 72-26, 44-60, 93-0, 77-1, 41-85, 78-39 ทะลุชิงฯกับ เอฟวัน