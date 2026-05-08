“บอ.บู๋” แนะ “นิกกี้” ผิดต้องน้อมรับ ชี้เกรียนต้องโดน แต่ถ้าอภัยให้จบสวยกว่า

“บอ.บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร คอลัมน์นิสต์และผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดัง เคลื่อนไหว ออกมาโพสต์ถึงประเด็นร้อนปม “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่ทัวร์ลงปมให้สัมภาษณ์สดดูขาดกาลเทศะ ในช่วงออกอากาศสดทางทีวี ก่อนเกมแดงเดือด รวมถึงปมที่มีเกรียนคีย์บอร์ด โพสต์เหยียด “นิกกี้” และลามปามไปถึงการด่าทอบุพการี
บอ.บู๋ โพสต์ว่า “สารภาพตามตรงว่าผมไม่ค่อยอยากแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ มันกลืนไม่เข้า คายไม่ออก เลยทำเป็นแกล้งตายดีกว่า 5555
ตอนแรกคิดว่าผ่านไป 2-3 วัน เดี๋ยวคงจบ แต่นอกจากจะไม่จบแล้วยังบานปลายไปกันใหญ่อีกตะหาก
...ว่าแล้วขออนุญาตแสดงความเห็นตามมุมมองของตัวเองอย่างจริงใจก็แล้วกัน
ด้วยความที่เป็นทางการระดับลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก มันจึงดูแรงไปหน่อย และไม่ค่อยเหมาะสม แม้จะเป็นบุคลิกส่วนตัว แม้จะเป็นสไตล์ของตนเอง และแม้จะทีใครทีมันก็ตามที
ตั้งแต่วินาทีที่ 'คำๆ นั้น' หลุดออกมา ผมรู้ทันทีว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าตามมาแน่นอน ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร
แล้วก็จริง
แต่คนเรามันผิดพลาดกันได้ใช่ไหมครับ ใครไม่เคยผิดพลาดบ้าง เมื่อถูกตำหนิติติงด้วยเหตุด้วยผล ทบทวนดูแล้วพบว่ามันจริง วิธีแก้ง่ายๆ คือยอมรับความผิดพลาดนั้น
เดี๋ยวก็จบ
พอไม่จบ มันก็มีต่อ ทีนี้ถึงขั้นล่อพ่อล่อแม่กัน และบานปลายไปจนถึงฟ้องตำรวจ
จริงๆ ผมสะใจนะ...ไอ้พวกคลอดทางตูดในโลกโซเชี่ยล มันต้องเจออะไรแบบนี้ มันต้องมีกรณีตัวอย่างบ้าง ไม่ใช่อยากจะถ่มถุยอะไรใส่ใครก็ทำเหมือนที่ผมเจอแม่งทุกวัน
โทษฐานของคนที่เคยขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะเรื่องนี้ ผมอยากให้มันโดนหนักๆ และอย่าไปยอม อส. 5555
แต่มันจะสวยงามกว่านี้มาก ถ้า 'นิคกี้' ยอมอภัยให้มัน !!!
ครับ ยอมอภัยให้มัน
เพราะแก่นแท้ของกีฬา คือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ชิงจังหวะอภัยให้ไอ้ปากหมาตัวนั้น แล้วถือโอกาสขอโทษที่ใช้คำไม่เหมาะสม
ว้าววววว...ฟีล กู๊ดดดดดดด !!!