173 แข้งเยาวชนภาคตะวันออกคัด GLO STAR ลุ้นตั๋วฝึกฟุตบอลเจลีกที่ญี่ปุ่น “เดอะตุ๊ก” ย้ำเวทีนี้วัดกันที่ความสามารถ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ศึกฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าจัดกิจกรรมคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR 2026 สนามที่ 3 โซนภาคตะวันออก ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแสดงฝีเท้ารวม 173 คน
นักเตะทั้งหมดผ่านการคัดกรองโดยคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มตลอด 3 วันที่ผ่านมา จนได้รุ่น U13 จำนวน 87 คน และรุ่น U15 จำนวน 86 คน เข้าสู่กระบวนการประเมินอย่างเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่เส้นทางพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
โครงการ GLO STAR มีเป้าหมายในการค้นหาและพัฒนาดาวรุ่งจากทั่วประเทศในรุ่น U13 และ U15 เพื่อเปิดโอกาสไปฝึกซ้อมและเก็บตัวกับสโมสรชั้นนำในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งนักเตะเยาวชนไทย 6 ราย ไปพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และได้รับผลตอบรับด้านพัฒนาการอย่างชัดเจน
ด้าน “เดอะตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวกับนักเตะเยาวชนก่อนเริ่มการคัดเลือกว่า “โครงการ GLO STAR เราให้ความสำคัญกับความสามารถและทัศนคติของนักเตะเป็นอันดับแรก ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ไม่มีเรื่องเด็กฝากหรือเด็กเส้น เพราะเป้าหมายของเราคือการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างจริงจัง และส่งคนที่พร้อมที่สุดไปต่อยอดในระดับนานาชาติ”
“ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กเก่งจากทั่วประเทศได้แข่งขันและพัฒนาตัวเองในระบบที่โปร่งใส วงการฟุตบอลไทยก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง เด็กที่ได้รับเลือกต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องฝีเท้า ความมุ่งมั่น และวินัย เพราะนี่คือโอกาสสำคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาได้”
“เหตุผลที่เราจัดการคัดเลือก GLO STAR เพิ่มเติม ก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเตะที่อาจตกรอบแบ่งกลุ่ม แต่มีศักยภาพโดดเด่น ได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพราะฟุตบอลไม่ได้วัดกันแค่ผลการแข่งขันของทีมเท่านั้น บางครั้งเด็กที่มีคุณภาพอาจอยู่ในทีมที่ไปไม่ถึงรอบลึก ๆ และเราไม่อยากให้โอกาสของพวกเขาหายไป”
สำหรับ GLO STAR ภาคตะวันออก จะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายของภูมิภาค ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ก่อนคัดเลือกตัวแทนให้ครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว (GLO STAR Camp) และคัดเลือกขั้นสุดท้ายจนเหลือรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำของเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน