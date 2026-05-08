“ทรัมป์” ยังส่ายหัว บอกตั๋วบอลโลก 2026 แพงหูฉี่ รับถ้าตนเองเป็นคนดูก็ไม่ซื้อ

สื่อต่างประเทศรายงาน ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกโรงวิจารณ์ราคาตั๋วฟุตบอลโลก 2026 ว่าแพงเกินไป หลังตั๋วบางนัดของทีมชาติสหรัฐฯพุ่งทะลุ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 32,000 บาทเลยทีเดียว
เจ้าตัวยอมรับว่า “ต่อให้เป็นผมก็ไม่จ่าย” พร้อมมองว่าแฟนบอลทั่วไปควรมีโอกาสเข้าชมได้ ไม่ใช่กลายเป็นกีฬาของคนมีเงินเท่านั้น
ประเด็นดังกล่าวกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังระบบ Dynamic Pricing หรือระบบตั้งราคายืดหยุ่น ที่ราคาปรับตามความต้องการตลาด ของ ฟีฟ่า ทำให้ราคาตั๋วหลายแมตช์พุ่งสูง โดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศ ที่มีราคาขายบางใบต่อใบแตะหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ