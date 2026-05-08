"กษิดิศ-ภวิชญ์" ล้มมือวาง 1 ลิ่วชิงชายคู่ 2 สาวไทยลอยลำตัดเชือกหวดไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สี่
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ และ "แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ สองนักเทนนิสหนุ่มไทย ช่วยกันหวดสู้ จนสามารถเอาชนะคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชาร์ลส์ แบร์รี จากไอร์แลนด์ และ โจชัว ชาร์ลตัน จากออสเตรเลีย ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ เจสซี่ เดลานีย์ จากออสเตรเลีย และ ยามาโตะ สุเอโอกะ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ
ด้าน 2 นักเทนนิสสาวไทย "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จ โดยผลในรอบก่อนรองชนะเลิศ พัชรินทร์ ซึ่งเป็นรองแชมป์สัปดาห์แรก มือวาง 1 และมือ 452 ของโลก ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ในการปราบ นาโฮะ ซาโตะ สาวญี่ปุ่น มือวาง 6 และมือ 727 ของโลก ก่อนที่ พัชรินทร์ จะเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-4 และ 7-5 ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ เอริกะ เซมะ จากญี่ปุ่น มือวาง 4 และมือ 631 ของโลก
ในขณะที่ กมลวรรณ ซึ่งเป็นมือ 1067 ของโลก ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศกับ อี คยอง ซอ สาวเกาหลีใต้ เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก ซึ่งเป็นมือ 595 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง หลังจากสาวไทยชนะเซตแรก แต่มาพลาดท่าเสียเซตสองให้สาวเกาหลีใต้ และเซตตัดสิน เป็นสาวไทยที่เล่นได้ดีกว่า ก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-0, 4-6 และ 6-3 ในเวลาแข่งขัน 1.35 ชั่วโมง ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับ หลิว หยูฮั่น จากจีน มือ 1010 ของโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เอริกะ เซมะ (4-ญี่ปุ่น) ชนะ โมนิค แบร์รี่ (7-นิวซีแลนด์) 6-4, 6-1, หลิว หยูฮั่น (จีน) ชนะ อิม ฮีแร (เกาหลีใต้) 6-2, 6-0, ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง (มาเลเซีย) ชนะ เอส ดี ปราจวาล เดฟ (อินเดีย) 6-1, 6-3, โมเอรานี บูซิจ (3-ออสเตรเลีย) ชนะ ไทโย ยามานากะ (ญี่ปุ่น) 7-6(5), 5-7 และ 6-2, แมทธิว เดลลาเวโดวา (4-ออสเตรเลีย) ชนะ มาซามิจิ อิมามุระ (5-ญี่ปุ่น) 7-5, 1-6 และ 6-1, ทาคุยะ คุมาซากะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ ครูซ ฮิววิตต์ (ออสเตรเลีย) 7-5, 6-1
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ เจสซี่ เดลานีย์-ยามาโตะ สุเอโอกะ (วาง 2 ออสเตรเลีย-ญี่ปุ่น) ชนะ ฟรานซิส เคซีย์ อัลคันทารา-โคลิน ซินแคลร์ (ฟิลิปปินส์-นอร์เทิร์นมาเรียนา) 6-2, 6-3 ส่วนหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ อัญชิสา ฉันทะ-ทรรศพร นาคหล่อ (วาง 3) ชนะ ลัลดา กำหอม-พิมพ์มาดา ทองคำ 6-2, 7-5