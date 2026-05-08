แอลจี ส่งพลัง Life’s Good ปลุกศึก "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" สนาม 10K มาตรฐานชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พิชิตเส้นทาง "ปราบเซียน" สะพานพระราม 8 – ปิ่นเกล้า ใจกลางกรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2569 คาดนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คน
สมาคมก้าวท้าใจ ผนึกกำลังกรมอนามัย ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Presenting Sponsor เตรียมจัดการแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) คาดการณ์นักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คน โดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง 10K แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติเวลาอย่างเป็นทางการ จากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชูคอนเซ็ปต์ "สนามสายทำเวลา" บนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใคร
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการจัดงานแถลงข่าวประกาศการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวอันทรงเกียรติ นำโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ ตามด้วย นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ,พล.ต.ต สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกอาวุโสและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,คุณกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ผู้แทนกรุงเทพมหานคร, ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มร.ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งชั้นนำ ได้แก่ คุณธาม เสฎฐวุฒิ มหาคุณ คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิ่ง ฉายา "นักวิ่งตาขีด", หมอมิยู ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี คนไทยคนแรกที่คว้า Guinness World Records ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดจากลอนดอนมาราธอน 2023 และโค้ชแบงค์ ศตวรรษ แสงอินทร์ ผู้ก่อตั้งทีมและโค้ชวิ่ง "Kids Go Tri" ในโอกาสนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จากผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship" ในวาระ MOU ปี 2566-2568 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งและผู้รักสุขภาพทั่วประเทศ สมาคมก้าวท้าใจจึงสานต่อและพัฒนาโครงการให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายประจำปี พร้อมยกระดับมาตรฐานสู่สนามชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ไฮไลท์สำคัญคือเส้นทางวิ่งสุดท้าทายที่ผ่านสะพานพระราม 8 และสะพานปิ่นเกล้า ซึ่งนักวิ่งหลายคนยกให้เป็นเส้นทาง "ปราบเซียน" ที่พิสูจน์ความอึดและความแกร่งได้อย่างแท้จริง สนามนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 10 สนาม 10K ของไทย ที่นักวิ่งทำสถิติ TOP 100 ได้เร็วที่สุด
ด้านการจัดงานในปีนี้ “แอลจี” ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ได้เปิดโอกาสพิเศษสำหรับนักวิ่งที่ทำเวลา SUB 50 รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย* นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “LG LINE Points” สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่สมัครผ่าน LINE เพื่อรับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าผ่าน www.lg.com/th เวาเชอร์ส่วนลดต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก “LG Member” ที่สามารถสะสมคะแนนและรับของรางวัลเพิ่มเติมภายในบูธกิจกรรม ตอกย้ำการผสานระหว่างกีฬา เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์อย่างครบมิติภายในงานเดียว
*10K SUB 50 by LG (1,000 slots สำหรับนักวิ่งที่ผ่านเกณฑ์เวลา)
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า
"สมาคมก้าวท้าใจก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีผ่านกิจกรรมทางกาย การแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ เราภูมิใจที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และหวังว่าจะเห็นนักวิ่งทุกท่านมาร่วมสร้างความทรงจำที่ดีบนเส้นทางอันงดงามใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ร่วมกัน"
นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า "กรมอนามัยพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่สร้างพฤติกรรมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สนาม 10K ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาวิ่งของประเทศ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมดูแลความปลอดภัยให้นักวิ่งทุกคนได้อย่างมั่นใจ"
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า "สสส. มุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพดีในระยะยาว ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship ตอบโจทย์นโยบายส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะนอกจากการแข่งขันแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทุกระดับ ลุกขึ้นมาก้าวท้าขีดจำกัดของตนเอง และสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตัวเองในทุกวัน"
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ กล่าวว่า "สมาคมก้าวท้าใจภูมิใจนำเสนอสนาม 10K Thailand Championship ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีสนาม 10K มาตรฐานระดับชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างแท้จริง เราขอเชิญชวนนักวิ่งทุกระดับมาพิสูจน์ตัวเอง สร้าง PB ใหม่ และร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของวงการวิ่งไทยไปด้วยกัน"
มร.ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แอลจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เรายึดมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Life’s Good’ การสานต่อความร่วมมือในฐานะ Presenting Sponsor ของงาน ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการสนับสนุนพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวสู่เป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น ภายในงานปีนี้ เราเตรียมนำเสนอการจัดแสดงนวัตกรรมภายใต้แนวคิด ‘Zero Labor Home’ ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยแพลตฟอร์ม LG ThinQ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตอกย้ำการยกระดับสู่ Smart Life Solution ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง พร้อมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนบทบาทของแอลจีในฐานะองค์กรที่ไม่เพียงขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แต่ยังมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย"
การแข่งขัน "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 พร้อม Expo Day วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 (10.00–18.00 น.) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รองรับนักวิ่ง 4 ประเภท ได้แก่ 10K SUB 50 by LG (1,000 slots สำหรับนักวิ่งที่ผ่านเกณฑ์เวลา), Championship 10K (750 บาท), 10K (650 บาท) และ 5K (550 บาท) ทุกประเภทได้รับหมายเลข เสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล อาหาร และประกันอุบัติเหตุ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ถึง 21 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม สนใจสมัครวิ่งได้ที่ https://run.checkrace.com/event/ktj26 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship