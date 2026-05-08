แซวพอขำ ด่าพ่อแม่มีคุก! ตร.ไซเบอร์เตือนแฟนบอลล้ำเส้น หลัง “นิกกี้” เอาผิดเกรียนคีย์บอร์ด

พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บัญชาการสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเ ทคโนโลยี ( รอง.ผบช.สอท.) เผยถึงกรณี “นิกกี้ ณฉัตร” หรือ นายณฉัตร จันทพันธ์ นักแสดงและอินฟลูเอ็นเซอร์ ชื่อดัง พร้อมทนาย เข้ามาแจ้งความเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดที่ด่าพ่อแม่ลามปามถึงส้นเท้า-ขยะ จากประเด็นที่หยอกล้อแซวกันเรื่องฟุตบอล ผลแดงเดือด ที่แมนฯยูฯ ชนะ ลิเวอร์พูล 3-2 ว่าตนได้รับเรื่องและสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พล.ต.ต.วิวัฒน์ เผยว่า หากพบความผิดชัดเจนจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี หรือปรับถึง 1 แสนบาท พร้อมฝากเตือนแฟนบอลว่าการบลัฟกันด้วยคำว่า "กาก" หรือส่ง "เป็ดย่าง" ให้กันนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่การใช้คำหยาบคายหรือเปรียบเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานถือเป็นคดีความได้ ล่าสุดพนักงานสอบสวนระบุตัวตนคู่กรณีได้แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป