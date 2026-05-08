กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” เริ่มแล้ว พิธีเปิดยิ่งใหญ่ ประทับใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, คณะกรรมการ กกท. ผู้บริหาร กกท., นักกีฬา, เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" ในครั้งนี้ และมีความประทับใจอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างดียิ่ง ขอให้นักกีฬาทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามกติกา มีความยุติธรรม และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีส่วนร่วมให้การแข่งขันได้สำเร็จลงด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้มีการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนงบประมาณการเตรียมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค และการจัดการแข่งขันระดับชาติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กกท. ยังให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ (VIK) ในระบบสิทธิประโยชน์กลางให้กับเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับเป็นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" เริ่มในเวลา 18.00 - 20.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าภาพจัดให้มีการแสดงทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 The Symphony of blue & green มหัศจรรย์ธารา สมดุลย์แห่งพงไพร , การแสดงชุดที่ 2 The Spirit of Chaiya จิตวิญญาณนักสู้ เชิดชู มวยไชยา และการแสดงชุดที่ 3 Surat Thani Synergy หลอมรวมพลัง สู่แสงสว่างแห่งอนาคต รวมทั้งมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนาม และการจุดต่อไปยังคบเพลิง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นการแข่งขันอย่างสมบูรณ์

ด้านนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ประกอบด้วย คนที่ 1 นางสาวกมลรัตน์ มีพริ้ง (นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น) คนที่ 2 นางสาวสุรัสวดี ยอดสาร (นักกีฬายกน้ำหนัก) คนที่ 3 นางสาวสุภาวรรณ ธิปัตย์ (นักกีฬากรีฑา) และคนที่ 4 นายศิริพล พันธ์แพ (นักกีฬากรีทา) และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ธันวา บุญสูงเนิน หรือ “The Toys” ทั้งนี้ สามารถรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดทาง ช่อง T SPORTS 7 ได้ตลอดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" เริ่มแล้ว พิธีเปิดยิ่งใหญ่ ประทับใจ
