"ชากีรา" ปล่อยเพลงบอลโลก "Dai Dai" ฟีเจอริง "เบอร์นา บอย"

ชากีรา ป็อปสตาร์ชาวโคลอมเบีย เปิดตัวเพลงประจำศึกฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ศิลปินวัย 49 ปี เจ้าของซิงเกิลฮิต อาทิ Whenever, Wherever และ Hips Don't Lie, ปล่อยทีเซอร์เพลง "Dai Dai" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (7 พ.ค.) เป็นเพลงประจำทัวร์นาเมนต์
ชากีรา โพสต์วิดีโอความยาวประมาณ 1 นาที บนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ ที่สนามมาราคานา สเตเดียม เพื่อโปรโมตเพลงที่มีกำหนดปล่อยแบบเต็มเพลง วันที่ 14 พฤษภาคม และฟีเจอริง เบอร์นา บอย นักร้องชาวไนจีเรีย
นับเป็นเพลงประจำ เวิลด์ คัพ เพลงที่ 2 ของ ชากีรา ต่อจาก Waka Waka (This Time for Africa) ปี 2010
ก่อนหน้า ชากีรา ขับร้องเพลงรองของ ฟุตบอลโลก 2014 La La La ซึ่งนำมาใช้แสดงสดพิธีปิด ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล