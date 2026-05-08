"คันนิงแฮม" กดดับเบิล-ดับเบิล "โอเคซี" ขึ้นนำ 2-0 เกม

ดีทรอยต์ พิสตันส์ เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 107-97 ขึ้นนำ 2-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
พิสตันส์ ทีมวางอันดับ 1 ยืดสถิติชนะ 5 เกมรวด นับตั้งแต่ตามหลัง ออร์แลนโด แมจิก รอบแรก 1-3 เกม ได้ เคด คันนิงแฮม การ์ดตัวเก่ง เหมา 25 แต้ม 10 แอสซิสต์ และ โทไบแอส แฮร์ริส ช่วยอีก 21 แต้ม
โดโนแวน มิตเชลล์ การ์ด คลีฟแลนด์ แบกทีม 31 แต้ม จาร์เหร็ตต์ อัลเลน ฟื้นจากผลงานน่าผิดหวังเกม 1 ซัด 22 แต้ม 7 รีบาวน์ด และ เจมส์ ฮาร์เดน บอดสนิท ยิงพลาด 10 จาก 13 ลูก ทำได้เพียง 10 แต้ม เสีย 4 เทิร์นโอเวอร์ รวมเพลย์สำคัญ ขณะทีมตามหลัง 6 แต้ม เหลือเวลา 1 นาที 33 วินาที
คาวาเลียร์ส ยิงเข้าเป้าทีมแรก แต่ไม่เคยขึ้นนำอีกเลยจนกระทั่งลูกดังค์ของ อีแวน โมบลีย์ ขึ้นนำ 81-79 ช่วงต้นควอเตอร์ 4
เกม 3 จะย้ายไปแข่งขันต่อ ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา วันที่ 10 พ.ค. โดย "แคฟส์" ยังไม่เคยแพ้เกมเหย้า (ชนะ 4 แพ้ 0) พบ โตรอนโต แร็พเตอร์ส รอบแรก
ผลการแข่งขันสายตะวันตก โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ขึ้นนำ 2-0 เกม เอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส 125-107 โดย เช็ต โฮล์มเกรน กับ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ สกอร์คนละ 22 แต้ม ขณะที่ เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดความหวัง เลเกอร์ส ส่อง 23 แต้ม