“ท็อป” กระหึ่มเมืองสองแคว กดแม็กซิมั่ม 147 ฟันครึ่งล้านทะลุตัดสนุ้กอาชีพไทย

"ท็อป จันท์"พงศกร จงใจรักษ์ จอมคิวทีมชาติ สร้างความฮือฮาในวงการสอยคิวไทย ระเบิดความแม่นกดแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม เป็นครั้งแรกในชีวิต ฟันเงินอัดฉีด 584,000 บาท พร้อมสอย "โฟน คอนหวัน" ญาณวรุตน์ เผือกกล่อม ไปสบายมือ 4-1 เฟรม ทะยานสู่รอบรองขนะเลิศไปเจอ “แจ๊ค สระบุรี” ขณะที่ "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักแม่นรูมือ 18 ของโลก แทงแบบชิว ชิว ทิ่ม "แบงค์ ชาญยนต์ สกลนคร" พรปิยะ กาวสำราญ ไปสนุกมือ 4-2 เฟรม ทะลุรอบตัดเลือกในศึกสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง สนาม 3 ที่เมืองพิษณุโลก
การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T พิษณุโลกคัพ" รอบสุดท้ายรายการที่ 3 ที่ รัตนา แกรนด์ คอนแวนชั่น จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 พ.ค.69 เป็นการแข่งขันวันที่สี่ รอบ 8 คนสุดท้าย แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยคู่ไฮไลท์ของวันเป็นการดวลกันระหว่าง "ท็อป จันท์" พงศกร จงใจรักษ์ จอมคิวแถวหน้าของเมืองไทย ลงเจอ "โฟน คอนหวัน" ญาณวรุตน์ เผือกกล่อม ดาวรุ่งอดีตแชมป์เยาวชนประเทศไทย
เปิดมาเฟรมแรก โฟน แทงกันแดงขาวลอย ส่งให้ ท็อป ตบแดงหลุมบนขวาลงไป พร้อมเก็บดำ เดินหน้าเข้าเบรกแดง-ดำ 15 ชุด ตามด้วยเหลืองถึงดำ ทำแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้มอย่างยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นสนุกเกอร์ของ ท็อป รับเงินรางวัลอัดฉีดมากถึง 584,000 บาท โดยแบ่งเป็น Niche Cues 200,000 บาท, Asia Cues 147,000 บาท, ปอง 4×4 อีก 147,000 บาท พร้อมด้วย "ตอง" สิทธิโชค ธรรมรักษา 50,000 และเบรกสูงสุดจากสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอีก 20,000 บาท
จากนั้น ในเฟรมสอง โฟน คอนหวัน เปิดเกมสู้ ตบเบรก 62 แต้มตามมาเสมอ 1-1 เฟรม ถัดมาอีก 3 เฟรม ท็อป จันท์ ยังแทงได้เหนือกว่า ตบปิดเกมเอาขนะไปสบาย 4-1 เฟรม 147-0, 37-61, 67-6, 63-25, 69-29 ผ่านเข้าสู่รอบรองขนะเลิศไปพบกับ แจ๊ค สระบุรี
ด้านคู่ระหว่า "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสนุ้กมือ 18 ของโลก และแชมป์สนาม 2 ยังแทงได้เหนือกว่า "แบงค์ ชาญยนต์ สกลนคร"พรปิยะ กาวสำราญ สามารถตบเซ็นจูรี่เบรก 128 แต้มเอาชนะไป 4-2 เฟรม 61-50, 128-7, 4-66, 28-75, 75-73, 71-36 ผ่านเข้ารอบรองฯไปเจอ "ติม กาญจน์" ชัชพงษ์ นาสา ที่เฉือนเอาชนะ "กิ๊ก พิษณุโลก" สันติภาพ อิ่มบุญสุ ไปแบบสุดสูสี 4-3 เฟรม 63-45, 70-40, 0-86, 97-32, 7-85, 25-73, 63-45