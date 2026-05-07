“อรกนก” นำต่อบนคลับเฮาส์ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ รอบสอง

อรกนก สร้อยสุวรรณ เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 ขึ้นนำเดี่ยวบนคลับเฮาส์ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136 ในรอบสองของศึก “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ทัวร์นาเมนท์ต้องหยุดแข่งขันเนื่องจากท้องฟ้ามืด
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดศึก “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคมนี้ ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก มีนักกอล์ฟสตรีร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 132 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 108 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
รอบที่สองของการแข่งขันยังมีฝนฟ้าคะนองทำให้ต้องหยุดแข่งขันชั่วคราวเมื่อเวลา 12.33 น. และเริ่มต้นแข่งใหม่ในเวลา 14.40 น. ก่อนหยุดแข่งขันเวลา 18.32 น. เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยนักกอล์ฟที่เล่นจบ 36 หลุมและสกอร์ดีที่สุดเป็น โปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ ผู้นำรอบแรกที่เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พร์ 70 รักษาตำแหน่งผู้บนคลับเฮาส์ต่อด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136
อรกนก สร้อยสุวรรณ นักกอล์ฟวัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ เผยหลังขึ้นนำต่อเป็นวันที่สองว่า “วันนี้เล่นตามแผน แต่มีพัตต์ไม่ค่อยลงในรอบแรก มาพัตต์ดีในรอบหลัง วันนี้ปักธงค่อนข้างยาก ถ้าเล่นเบียดธงไปเลยก็ใจไม่กล้าพอ มาพัตต์ดีในรอบหลังเลยสามารถทำสกอร์ได้ สองวันแปดอันเดอร์ก็ไม่ได้เกินคาด พยายามตีอันเดอร์ให้ได้ทุกวัน มา 2-3หลุมสุดท้ายรีบนิดหน่อยเพราะอยากจะจบ ไม่อยากจะมาเก็บตอนเช้า แต่ก็โฟกัสเหมือนเดิม หลุมสุดท้ายพัตต์ไม่ค่อยเห็นแล้ว แต่ก็จบไปด้วยดี”
ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร ทีมชาติ นักกอล์ฟมือ 34 ของโลก วัย 18 ปี เหลือการเล่นอีกสองหลุมมีสกอร์รวม 6 อันเดอร์ ส่วน วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ทีมชาติวัย 17 ปี จากจังหวัดเลย ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 2025 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 สองวันมี 5 อันเดอร์พาร์ 139