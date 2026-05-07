มาสด้า จัด “JUNIOR GOLF CAMP 2026” โดยโค้ชอาชีพจากสหรัฐฯ

มาสด้าเปิดรับเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “JUNIOR GOLF CAMP 2026”
โอกาสเรียนรู้เทคนิคกอล์ฟโดยโค้ชอาชีพจากสหรัฐฯ เพื่อต่อเติมฝันสู่เส้นทางอาชีพ
มาสด้าส่งเสริมเยาวชนเดินหน้าคว้าโอกาสครั้งสำคัญสู่การก้าวเป็นนักกอล์ฟอาชีพ เปิดรับสมัครเยาวชนลูกค้า Mazda Family (รวมถึงเพื่อน และ เครือญาติ) ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 9-18 ปี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม Mazda U.S. College PREP Junior Golf Camp 2026 แบบฟรีค่าใช้จ่าย มูลค่า 15,000 บาท* พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นกอล์ฟแบบใกล้ชิดกับโค้ชมืออาชีพ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจได้รับการเสนอทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการปูเส้นทางครั้งสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพบนเวทีระดับโลก โดยกิจกรรมเตรียมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ สนามกอล์ฟ Rancho Charnvee Resort and Country Club จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mazda.co.th หัวข้อ อิเวนต์และกิจกรรม
นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การผลักดันศักยภาพของผู้คนและร่วมสานต่อความฝันให้กลายเป็นจริง คือสิ่งที่มาสด้าเชื่อมั่นและให้ความสำคัญเสมอมา โดยสะท้อนผ่านแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับทั้งลูกค้าและสังคมไทยในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ มาสด้าจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของ Sport Marketing ที่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกฝน เพิ่มขีดความสามารถ และการต่อยอดทักษะในกีฬาที่ตนเองรัก”
“กิจกรรมนี้จึงสะท้อนถึงแก่นแท้ของมาสด้าที่เชื่อในพลังของ “Challenger Spirit” เช่นเดียวกับปรัชญาในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้คน มาสด้ามุ่งหวังว่าการผสานระหว่าง Sport Marketing และกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ จะไม่เพียงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล พร้อมทั้งร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนไปด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการมอบสิทธิประโยชน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ Mazda Family เพื่อแทนคำขอบคุณ ที่ให้มาสด้าดูแลลูกค้าและครอบครัวไปตลอดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของคุณ” นายภพนิพิฐ กล่าว
กิจกรรม Mazda U.S. College PREP Junior Golf Camp 2026 ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2567 โดยความร่วมมือระหว่าง มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย กับ The Agency College Recruit ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านกีฬาสำหรับเยาวชนจากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่รักในกีฬากอล์ฟได้มีโอกาสแสดงทักษะฝีมือ และมีโอกาสก้าวสู่เส้นทางความฝันในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพในระดับโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างมากจากเยาวชนลูกค้ามาสด้าที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟจากทั่วโลก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นในรูปแบบ “แคมป์” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคดีๆ มากมายจากโค้ชอาชีพจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง ซึ่งจะเป็นโอกาสและสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับเยาวชนที่จะได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับโค้ชตลอดทั้งวัน
สำหรับโค้ชที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟในครั้งนี้ ได้แก่
• โค้ช Richard Church – Director of Golf / Men’s Golf Coach – Southern Utah University
• โค้ช Jenna Wylie – Women’s Golf Head Coach – University of Arkansas at Little Rock
ยิ่งไปกว่านั้น เยาวชนที่เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ โดยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือก** ในรายการ Junior World Cup Invitation Kingsmill (Virginia) วันที่ 13–15 กรกฎาคม 2569 และ รายการ Junior World Cup Invitation Florida วันที่ 2–4 มกราคม 2570 อีกด้วย
มาสด้าเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนสำคัญด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการส่งมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้ามาสด้าและครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ วินัย และแรงบันดาลใจในกีฬากอล์ฟ นอกจากนี้ มาสด้าจะยังคงมุ่งมั่นต่อไป เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เยาวชน ได้ก้าวตามความฝันของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ และมีโอกาสก้าวสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
• รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:59 น. ผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mazda.co.th หัวข้อกิจกรรมและอิเวนต์
เกณฑ์การรับสมัคร
• เยาวชนชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 9 - 18 ปี
• ผู้ปกครองของเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นลูกค้ามาสด้า (รวมถึงเพื่อน และ เครือญาติ) โดยต้องสามารถแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์มาสด้าได้
• ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ปกครอง ต้องสมัครผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้ หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mazda.co.th หัวข้อกิจกรรมและอิเวนต์
• ผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ต้องระบุข้อมูลและแสดงเอกสารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้ที่สมัครที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
• ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:00 น. บนหน้าเว็บไซต์มาสด้า www.mazda.co.th ภายใต้หัวข้อกิจกรรมและอิเวนต์ และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน โดยทางมาสด้าจะติดต่อไปทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
กำหนดการจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
เวลา 09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียน ณ สนามกอล์ฟ Rancho Charnvee Resort and Country Club
จังหวัดนครราชสีมา
10:00 – 11:00 น. สัมมนาโดยโค้ชกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยจากสหรัฐฯ
11:00 – 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12:00 – 13:00 น. คลินิกฝึกซ้อมกับโค้ช (Golf Clinic)
13:00 – 17:00 น. ออกรอบเล่นกอล์ฟแบบ Shotgun Start (18 หลุม)
18:00 – 20:00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับโค้ช
หมายเหตุ:
*ฟรีค่าสมัคร มูลค่า 15,000 บาท ครอบคลุมถึง ค่าเข้าร่วมงานสัมมนากับโค้ช, กิจกรรม กอล์ฟ คลินิก กับโค้ช, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และค่ากรีนฟีการออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม (ไม่รวม รถกอล์ฟ แคดดี้ และทิป)
**สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
