MGC-ASIA จับมือเอ็กซ์เผิง ประเทศไทย จัด XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

MGC-ASIA ผนึก เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย ผ่านการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง ‘XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series’ รุ่น U15 และ U20 เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ระดับสากล
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจร ร่วมมือกับ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ‘เอ็กซ์เผิง’ ภายใต้ MGC-ASIA พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ อัลฟ่า เอกซ์, ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย, ฮาวเด้น แมกซี่, AIS และ ROYS HOTEL เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ‘XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series’ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) และรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (U20) เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสสู่เวทีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
โดยในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 พ.ค.69 ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) เป็นประธานในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยมี อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เข้าร่วม ซึ่งอีกไฮไลต์สำคัญ "ภู" ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล สมาชิกบอยแบนด์วง BUS (because of you i shine) อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนทีมชาติไทยฉายา "เจ้าชายน้ำแข็ง" และ "ภีม" ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย เดินทางมาร่วมงานด้วย โดยรายการนี้ "ภูธัชชัย" จะกลับมาลงสนามคู่กับน้องชายอีกครั้ง
ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็มจีซี-เอเชีย เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนเยาวชน คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสังคมในระยะยาว วันนี้เราไม่ได้สนับสนุนแค่การแข่งขัน แต่สนับสนุนเส้นทางการเติบโต
ของเยาวชนไทย เพราะฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกาย ความคิด และวินัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเรา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”
อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า “เอ็กซ์เผิง ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค แต่มุ่งหวังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ผ่านมา เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ได้เชื่อมต่อกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมด้านแฟชั่นดีไซน์
ในครั้งนี้ได้ขยายบทบาทสู่ภาคกีฬา การสนับสนุนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ซึ่งเป็นกีฬาที่เปี่ยมด้วยพลัง ความเร็ว ความท้าทาย และความอดทน นับเป็นการสะท้อนตัวตนของแบรนด์ เอ็กซ์เผิง และช่วยให้เราเชื่อมต่อกับกลุ่มคน Gen Z ได้อย่างแท้จริง”
ตรอง ศิริวรรณ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความก้าวหน้าของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในบ้านเรา จากเดิมที่เป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและสนับสนุนของหลายภาคส่วน ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย เราไม่ได้มองเพียงแค่ผลการแข่งขัน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผมขอขอบคุณ เอ็มจีซี-เอเชีย และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เพื่อเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป”
การแข่งขัน ‘XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 ที่ลานฮ็อกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) กรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ U15 และ U20 โดยมีทีมฮอกกี้น้ำแข็งชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียเข้าร่วม อาทิ ทีม Silver Monster และ Frozone จากไต้หวัน ทีม CSA จากฮ่องกง ทีม Golden Cobras และ Garuda Select จากอินโดนีเซีย ทีม Youth United จากเฉิงตู และทีม Ice Club จากหางโจว ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาเมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีม X-Thailand
รวมทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ แชมป์จะได้รับ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล รองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และ อันดับ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
ฮอกกี้น้ำแข็งมีต้นกำเนิดจากการดัดแปลงกีฬาประเภทไม้ตีในทวีปยุโรป มาเล่นบนน้ำแข็งในแคนาดาช่วงศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พัฒนาเป็นกีฬาอาชีพและบรรจุในโอลิมปิกฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 จนกระทั่งปัจจุบันได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็ว และความแข็งแกร่งของผู้เล่น ในการเคลื่อนที่บนลานน้ำแข็งขนาด 30x60 เมตร แต่ละทีม มี 6 คน คือผู้เล่นทั่วไป 5 คน และผู้รักษาประตู 1 คน รูปแบบการแข่งขันตามมาตรฐานสากล (IIHF) แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 20 นาที รวม 60 นาที พักระหว่างช่วง 15 นาที ผลแพ้ชนะเกิดจากการยิงลูกพัค (Puck) เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม
ความร่วมมือระหว่าง MGC-ASIA และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการผสานพลังระหว่างองค์กรและแบรนด์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพผ่านกีฬา และเติบโตสู่อนาคตอย่างมั่นคง รวมถึงสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น