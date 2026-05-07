ไม่ได้กลัวแพ้ “ซุปเปอร์บอน” โพสต์ภาพหลังผ่าตัดศอก ตอกกลับกำปั้นจีนที่เย้นว่าถอนตัวเพราะกลัวแพ้

ซุปเปอร์บอน โพสต์ภาพ หลังผ่าตัดข้อศอกที่โรงพยาบาล ถือเป็นการตอกย้ำว่าเจ้าตัวนั้นเจ็บจริง ไม่ได้หนีหรือกลัวแพ้อย่างที่คู่ชกชาวจีนออกมาไลฟ์ดูถูกและเย้ยหยัน ก่อนใส่แคปชั่น “รอแปปนึง หายแล้วเดี๋ยวได้เจอแน่”
ทั้งนี้ ซุปเปอร์บอน ได้ประกาศขอถอนตัวจากไฟต์ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กับ หลิว เมิงหยาง กำปั้นชาวจีน ในรายการ The Inner Circle ของศึก ONE ลุมพินี 155 ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 22 พฤษภาคมนี้
ทำให้ผู้ท้าชิง อย่าง หลิว เมิงหยาง ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียของเมืองจีน เย้ยหยันว่า ซุปเปอร์บอน อาจไม่ได้เจ็บจริง แต่ที่ถอนอาจเพราะกลัวว่าจะแพ้ให้กับเด็กหนุ่มอย่างเขามากกว่า เพราะนี่เป็นการถอนตัวแบบกระทันหันทั้งๆ ที่ ไฟต์นี้จะมีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
สำหรับไฟต์ดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ หลิว เมิงหยาง จะได้ชกอุ่นเครื่องกับ กาเบรียล เปเรยรา นักชกวัย 26 ปี จากเวเนซุเอลา แทน