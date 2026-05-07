สาวไทยโชว์ฟอร์มเข้ารอบ 8 คนเทนนิสไอทีเอฟที่นครปฐม “กษิดิศ-ภวิชญ์” ตัดเชือกชายคู่หวด

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
นักหวดดาวรุ่งไทยวัย 18 ปี กมลวรรณ ยอดเพ็ชร หรือ "น้องบัว" น้องเล็กแห่งทีมชาติชุดใหญ่ที่คว้าแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว โดยในรอบสอง (16 คน) กมลวรรณ ซึ่งเป็นมือ 1067 ของโลก พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง ก่อนเอาชนะ ธนัชพร ยังโหมด มือ 502 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ได้ 2-0 เซต 6-4, 6-3 กมลวรรณ เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพบ อี คยอง ซอ สาวเกาหลีใต้ แชมป์สัปดาห์แรกที่นครปฐม
ด้าน "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช รองแชมป์สัปดาห์แรก มือวาง 1 และมือ 452 ของโลก เอาชนะ เหวียน เคนซี จากสหรัฐฯ มือ 1311 ของโลก ด้วยสกอร์ 4-6, 6-1 และ 4-0 Ret. (รีไทร์) โดย เหวียน เคนซี มีอาการเจ็บสะโพก ส่งผลให้ พัชรินทร์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ นาโฮะ ซาโตะ จากญี่ปุ่น มือวาง 6 และมือ 727 ของโลก
ขณะที่ประเภทชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ กษิดิศ สำเร็จ และ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ สองหนุ่มไทย ผนึกกำลังเอาชนะ ไอแซค เบครอฟท์ และ แอนตัน เชปป์ จากนิวซีแลนด์ ได้อย่างฉิวเฉียด 2-1 เซต 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 คู่หนุ่มไทยทะยานสู่รอบรองชนะเลิศทันที โดยจะตัดเชือกกับ ชาร์ลส์ แบร์รี จากไอร์แลนด์ และ โจชัว ชาร์ลตัน จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ แพ้ หลิว หยูฮั่น (จีน) 1-6, 4-6, นาโฮะ ซาโตะ (6-ญี่ปุ่น) ชนะ ไอชิ ดาส (นิวซีแลนด์) 6-4, 6-3, อี คยอง ซอ (เกาหลีใต้) ชนะ จาง จุนฮัน (5-จีน) 4-6, 6-4 Ret. (ป่วย), อิม ฮีแร (เกาหลีใต้) ชนะ เอลีส เซอะ (8-นิวซีแลนด์) 6-3, 6-4
ชายเดี่ยว รอบสอง มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง (มาเลเซีย) ชนะ ชิน ซานฮุย (1-เกาหลีใต้) 6-3, 6-2, มาซามิจิ อิมามุระ (5-ญี่ปุ่น) ชนะ เดฟ จาเวีย (อินเดีย) 6-2, 6-1, ทาคุยะ คุมาซากะ (7-ญี่ปุ่น) ชนะ ริวกิ มัตสึดะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-0, ครูซ ฮิววิตต์ (ออสเตรเลีย) ชนะ ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) 6-4, 6-2
หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ อัญชิสา ฉันทะ-ทรรศพร นาคหล่อ (วาง 3) ชนะ อี คยอง ซอ-อี เยซอ (เกาหลีใต้) 6-3, 6-1 ด้านชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฐานทัพ สุขสำราญ-มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ แพ้ ชาร์ลส์ แบร์รี-โจชัว ชาร์ลตัน (1 ไอร์แลนด์-ออสเตรเลีย) 6-7(6-8), 6-7(1-7)