"ซูเล" กลัวเจ็บหนักรอบ 3 แขวนสตั๊ดวัย 30

นิคลาส ซูเล กองหลัง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ประกาศแขวนสตั๊ดจบฤดูกาล 2025-26 ด้วยวัยเพียง 30 ปี
แนวรับชาวเยอรมัน บาดเจ็บหัวเข่าในศึกบุนเดสลีกา เยอรมัน พบ ฮอฟเฟนไฮม์ เดือนเมษายนที่ผ่านมา คาดว่าเป็นอาการเอ็นไขว้เข่าฉีกครั้งที่ 3
ต่อมาถึงแม้ตรวจพบว่าไม่ใช่เอ็นไขว้เข่าฉีก แต่ ซูเล รู้สึกว่าอาชีพนักเตะจบสิ้นแล้ว เนื่องจากไม่ต้องการเสี่ยงบาดเจ็บหนักครั้งต่อไป
อดีตผู้เล่น ฮอฟเฟนไฮม์ และ บาเยิร์น มิวนิก กำลังจะหมดสัญญาวันที่ 30 มิ.ย. และจะรีไทร์หลังจบเกมสุดท้ายของซีซัน
ซูเล ให้สัมภาษณ์ทางพ็อดแคสต์ "ตอนบาดเจ็บผมคิดว่าเอ็นไขว้เข่าฉีก พอผมเข้าตรวจ MRI วันรุ่งขึ้น ผมได้รีบข่าวดีว่ามันไม่ใช่เอ็นไขว้เข่าฉีก แต่สำหรับผมมันชัดเจนแล้วว่าอาชีพคงจบเท่านี้"
"ผมไม่อาจนึกภาพอะไรแย่กว่าการมองถึงระยะเวลาหลังจากนั้น เช่น ความเป็นอิสระ, พักร้อน และใช้เวลากับลูกๆ แต่แล้วต้อมาเจออาการเอ็นไขว้เข่าฉีกครั้งที่ 3"
ซูเล คว้าแชมป์บุนเดสลีกา 5 สมัย กับ บาเยิร์น มิวนิก และ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2020 ก่อนย้ายสู่ถิ่นซิกนัล อิดูนา ปาร์ก ปี 2022 ติดทีมชาติเยอรมนี 49 นัด ลุยฟุตบอลโลก 2 สมัย และอยู่ในชุดแชมป์คอนเฟดเดอเรชันส์ คัพ 2017