เปิดฤดูกาล “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” สนามแรก Bangkok Airways Trat Half Marathon 2026 วิ่ง-เที่ยวที่จังหวัดตราด เส้นทางสุดคลาสสิกที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเล! 23-24 พ.ค.นี้

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดฉากการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแห่งปี กับรายการ “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ 2026” (Bangkok Airways Boutique Series 2026) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และโปรโมตเมืองน่าเที่ยว โดยสนามแรก “บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” (Bangkok Airways Trat Half Marathon 2026) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่านักวิ่งอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด (สโมสรตราดเอฟซี)
ไฮไลต์ได้ร่วมวิ่งแบบใกล้ชิดไปกับนางเอกสาว “กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของเส้นทางวิ่งของท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าสุดคลาสสิก วิถีชีวิตชุมชนที่สุดชิลล์และงดงามของตัวเมืองตราดอีกด้วย นอกจากนั้น นักวิ่งสามารถโหลดรูปภาพได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และเหรียญดีไซน์พิเศษลวดลายเมืองตราดที่สามารถนำไปแขวนกระเป๋าเดินทางได้ พร้อมร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกจากสปอนเซอร์อีกมากมาย
การแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน 2026” แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 21 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร พร้อมเพิ่มสีสันด้วยกิจกรรม “Kids Series Race” ระยะทาง 800 เมตร สำหรับน้อง ๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ได้ร่วมสนุกและส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกัน ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่ https://www.sansatan.com/bangkokairwaysrun และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BangkokAirways.Run/
ผู้โดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รับสิทธิพิเศษ “Fly to Run” อาทิ โค้ดส่วนลดบัตรโดยสารมูลค่า 500 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์ต่อสนาม) สำหรับเส้นทางตราด สามารถเดินทางระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2569, สิทธิ์แลกรับ BIB ฟรี 1 ใบ/ท่าน* (จำนวนจำกัดเพียงสนามละ 100 ท่านเท่านั้น) โดยผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ สามารถลงทะเบียนเลือกระยะใดก็ได้ และผู้ที่สำรองบัตรโดยสารขาเดียว สามารถเลือกลงทะเบียนระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร สำหรับสมาชิก FlyerBonus รับเพิ่ม 200 คะแนน เมื่อสมัครและระบุหมายเลขสมาชิก และรับของที่ระลึกสุดพิเศษเมื่อแสดง Boarding Pass ภายในงาน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด
สำหรับอีก 3 สนามจะจัดใน 3 จังหวัดและเมืองท่องเที่ยว ได้แก่ “บางกอกแอร์เวย์ส สมุย ฮาล์ฟ มาราธอน” วันที่ 20-21 มิถุนายน ณ สวนสาธารณะพรุเฉวง, “บางกอกแอร์เวย์ส สุโขทัย ฮาล์ฟ มาราธอน” วันที่ 22-23 สิงหาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ “บางกอกแอร์เวย์ส เชียงใหม่ ฮาล์ฟ มาราธอน” วันที่ 26-27 กันยายน 2569 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
