“ช่อง 7HD” ผนึก “จุฬาฯ” จับมือ “วอริกซ์ สปอร์ต” สานฝันเยาวชนไทยยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพิ่มแข่งประเภทชาย-หญิง “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026”

ยิ่งใหญ่กว่าเดิม! “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” โดย “ช่อง 7HD” ร่วมกับ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ “วอริกซ์ สปอร์ต” พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ให้วงการกีฬานักเรียน ขยายประเภทชาย-หญิง เพิ่มโอกาสนักกีฬาเยาวชน ประเดิมเปิดทัวร์นาเมนต์แรงเต็มสปีดด้วยซีรีส์แรก “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย” แฟนแม่นห่วงห้ามพลาด ! นัดแรก 16 พฤษภาคมนี้
ตอกย้ำความสำเร็จและเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการกีฬานักเรียนไทย เมื่อ ช่อง 7HD ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรด้านกีฬาระดับประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” อย่างยิ่งใหญ่ ณ สตูดิโอ 8 ช่อง 7HD เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569
จากกระแสตอบรับถล่มทลายในปีที่ผ่านมา ปีนี้ยกระดับความมันแบบจัดเต็มกับ 4 ชนิดกีฬายอดนิยม ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ และฟุตบอลนักเรียน 7 คน พร้อมขยายโอกาสครั้งสำคัญ ด้วยการเพิ่มประเภทชาย-หญิง อีกด้วย พร้อม เปิดสนามแห่งความฝัน ให้นักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างรอบด้าน
ประเดิมความมันด้วย “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย” เปิดสนามนัดแรก 16 พฤษภาคมนี้ ก่อนต่อเนื่องด้วยวอลเลย์บอลนักเรียน ซึ่งในปี 2026 ได้เพิ่มการแข่งขันประเภททีมชาย ตามด้วยเซปักตะกร้อนักเรียน ที่เปิดรับทีมหญิงเป็นครั้งแรก และปิดท้ายด้วยไฮไลต์ “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD” ที่ครองใจแฟนกีฬามายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
ภายในงาน คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณทัตดนัย โชติวิญญู Business Development Manager บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารวงการกีฬาชั้นนำ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายการเงิน คุณสุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
บรรยากาศงานสุดคึกคัก ได้รับเกียรติจาก คุณไบรอัน แอล มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงาน และมีนักแสดงจากช่อง 7HD ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, เจด้า ศรัณย่า ชุณหศาตร์, ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, ซัน ก้องภพ บรรณทอง ร่วมเชิญถ้วยใหม่ทีมชาย วอลเลย์บอลนักเรียน และ ทีมหญิง เซปักตะกร้อนักเรียน พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา โดยมี อาย ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร, แอดเต้ พัชร สมสกุล, ปุ๊ก นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ, แอดเอก พรรษนพ เศานานนท์ ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเจ้าของรางวัลแชมป์กีฬา 7HD ปีล่าสุด ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ทีมฟุตบอลนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จ.ชัยนาท เจ้าของแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน, โรงเรียนกีฬานครนนท์ ๖ เจ้าของแชมป์ วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง ตัวแทนจาก โรงเรียนกีฬานครนครปฐม แชมป์ ตะกร้อนักเรียนชาย เช่นเดียวกับ ตัวแทนจาก โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี แชมป์ บาสเกตบอล 3X3 พร้อมด้วย เต วรากร ช่างเขียนดี และตัวแทนทีมมหาชน รร.หมอนทองวิทยา ตัวแทนทีม รร.พุทธิรังสีพิบูล นำโดย อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ร่วมด้วย นาว เจษฎา ลังกา, แต๊งกิ้ว ปัญณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ ร่วมเปิดตัว 2 ประเภทกีฬาใหม่ โดยมีตัวแทนที่เเข่งขันในปีนี้มาร่วมสร้างสีสัน แสดงพลังสามัคคีกันอย่างอบอุ่น
ด้าน คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD กล่าวว่า “การจัดงานในปีนี้คือการผนึกกำลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ ระหว่าง 'สื่อ' อย่างช่อง 7HD, สถาบันการศึกษา อย่างจุฬาฯ, 'ภาคเอกชน' ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน อย่างวอริกซ์ สปอร์ต และ T&B Media Global, 'สมาคมกีฬา' ผู้เชี่ยวชาญ 'ภาครัฐ' รวมถึงยังมีภาคเอกชนที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเยาวชนไทย
โดยไฮไลต์ความน่าสนใจในปีนี้ ขอสรุปให้เห็นภาพชัดเจน 3 ข้อ ได้แก่ หนึ่ง คือ 'ยิ่งใหญ่กว่าเดิม' เราไม่ได้มีแค่ฟุตบอลแล้ว แต่เพิ่มวอลเลย์บอล และ ตะกร้อ ทั้งชาย-หญิง เข้ามา เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาเยาวชนได้แสดงศักยภาพหลากหลายขึ้น สอง คือ 'ใกล้ชิดและล้ำกว่าเดิม‘ เราดึงโลกดิจิทัลเข้ามาใกล้ผู้ชมมากขึ้น ทั้งกิจกรรม Content Creator และการร่วมกับ T&B Media Global สร้างสรรค์ Animation IP เพื่อให้แบรนด์ 'แชมป์กีฬา 7HD' ทันสมัยและเข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือ 'มีความหมายมากกว่าเดิม' ปีนี้เราเป็น 'แพลตฟอร์มแห่งโอกาส' อย่างแท้จริง ทุกคะแนนในสนามคือบันไดให้น้อง ๆ ก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติในอนาคตครับ”
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย “สำหรับในปีนี้ความร่วมมือระหว่าง จุฬาฯ กับช่อง 7HD มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เป็นความร่วมมือปีที่ 2 ซึ่งความร่วมมือการทำงานทุกอย่างคูณสอง บทบาทของเราเข้มข้นมากยิ่งขึ้น หลังจากที่เราได้รับความสนใจจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ วันนี้เราจะทำให้ไม่เป็นเพียงเรื่องของการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของพลังที่เกิดจากกีฬา ทำให้ได้เห็นว่าสิ่งที่ได้มาคือพลังกำลังใจที่ประชาชนคนไทยที่เห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนากีฬา ร่วมสร้างแรงบันดาลใจจากการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน ส่งเสริมการร่วมกันสร้างเวทีนี้ที่ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยพัฒนากีฬา และสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา”
คุณทัตดนัย โชติวิญญู Business Development Manager บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เผย “การกลับมาของ แชมป์กีฬา 7HD 2026 ในครั้งนี้มีความพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับช่อง 7HD จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับเยาวชน ตามวิสัยทัศน์ของคุณวิศัลย์ที่ต้องการส่งเสริมกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
แฟนกีฬาห้ามพลาด! ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้เหล่านักกีฬาดาวรุ่งทั่วประเทศ ในศึก “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” ร่วมชิงชัยศึกแห่งศักดิ์ศรี ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโอกาสสำคัญในเส้นทางกีฬาอาชีพและทีมชาติ ที่พร้อมระเบิดความมันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป พบกับ “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย” ขณะที่เดือนกรกฎาคม เชียร์มันสะใจกับ “วอลเลย์บอลนักเรียน” ที่ปีนี้จัดเต็มความมันด้วยการเพิ่มประเภททีมชาย เช่นเดียวกับ “เซปักตะกร้อนักเรียน” ที่ปีนี้เปิดรับสมัครประเภททีมหญิง มาร่วมฟาดไม่ยั้ง เจอกันเดือนกันยายน และปิดท้ายด้วยกีฬาขวัญใจมหาชน “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ” เริ่มฟาดแข้งเดือนตุลาคมนี้ นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงร่วมลุ้นสุดมันส์เชียร์ลั่นสนามติดตามรายละเอียดความสนุกได้แล้ว
โดยการจัดการแข่งขัน “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี มาม่า, คอลเกต, โพรเทคส์, ยามาฮ่า, น้ำดื่มสิงห์, PMCU, ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิกาซ่า, มาราธอน, รพ.บางปะกอก1, ประกันภัยไทยวิวัฒน์
