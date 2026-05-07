“อ.หรั่ง” ฟันธงศึกหนีตายนัดสุดท้ายบอลไทยลีก เมืองทองเฉือนสุโขทัย รอดตกชั้น

“อ.หรั่ง” ชาญวิทย์ ผลชีวิต ฟันธงศึกหนีตายไทยลีกนัดสุดท้าย เมืองทอง ยูไนเต็ด ถึงแม้จะออกไปเยือน สุโขทัย เอฟซี ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์เสือลำบากเช่นกัน เพราะทั้งคู่ต้องการชัยชนะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ หนีตกชั้น บทสรุปยังมั่นใจ “เมืองทอง” จะสร้างปาฏิหาริย์ หนีตกชั้นได้สำเร็จ
ความเคลื่อนไหวในการแข่งขันขันฟุตบอล ไทยลีก 1 ซึ่งจะปิดฤดูกาล ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ โดยทีมสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นทีมท้ายตารางที่ยังต้องตัดสินกันจนนัดสุดท้าย ได้แก่ อันดับ 13 เมืองทอง ยูไนเต็ด ( มีอยู่ 26 คะแนน ) / อันดับ 14 สุโขทัย เอฟซี. ( มี 25 คะแนน ) / อันดับ 15 ทีมสโมสร นครราชสีมา เอฟซี. ( มี 24 คะแนน) และ อันดับ 16 ทีมสโมสรพลังกาญจน์ ( มีอยู่ 23 คะแนน ) โดยทีม นครราชสีมา เอฟซี. และ ทีม พลังกาญจน์ ได้ตกชั้นไปสู่ ไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้า เป็นที่แน่นอนแล้ว ยกเว้น สุโขทัย เอฟซี กับ เมืองทอง ยูไนเต็ด ต้องตัดสินกันในนัดสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ ทีมที่ชนะจะรอดพ้นหนีการตกชั้นได้สำเร็จ ส่วนทีมแพ้ จะตกชั้นเป็นทีมที่ 3 ตาม พลังกาญจน์ และ นครราชสีมา เอฟซี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด ผลงานตกต่ำอย่างน่าใจหาย แต่ฟุตบอลอาชีพ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ที่สำคัญ นัดสุดท้าย เมืองทอง ยูไนเต็ด ต้องออกไปเยือน สุโขทัย เอฟซี เป็นการพบกันของทีมอันดับที่ 13 และ อันดับที่ 14 ท้ายตาราง ทำให้ทั้งคู่ต้องตัดกันเอง ที่สำคัญทั้ง 2 อยู่ในสถานการณ์เสือลำบาก หลังพิงฝา ต้องการชนะเท่านั้นเพื่อผลของการอยู่รอดปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากต้องฟันธง “อ.หรั่ง” กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ยากและลำบากใจอย่างมาก เพราะเล่นในบ้าน สุโขทัย แต่ในขณะเดียวกัน เมืองทอง ผลงานก็กำลังดีขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนตัวยังเชื่อว่า นัดนี้ “เมืองทอง ยูไนเต็ด” มีปาฏิหาริย์ สามารถเอาตัวรอด ด้วยการเบียดชนะ สุโขทัย เอฟซี รอดพ้นจากการตกชั้นได้อย่างสนุกแน่นอน