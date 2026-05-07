“ณัฐธิดา” พร้อมขึ้นเวทีลุ้นเหรียญส่งท้ายให้ไทยศึกยกเหล็กเยาวชนโลก

ณัฐธิดา รอบรู้ เตรียมขึ้นเวทีชิงชัยในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ขณะที่นักกีฬาที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มผู้ฝึกสอนให้กลับมาซ้อมเบาๆ ตามโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ล่าสุด นักกีฬาไทยทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ธนพร แซ่เตีย เจ้าของ 3 เหรียญทองรุ่น 63 กิโลกรัมหญิง, ณัฐชา แก้วน้อย 3 เหรียญเงิน จากรุ่น 53 กิโลกรัมหญิง, นฤมล วงษ์หาจักร 1 เหรียญเงินจากรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง, สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ 1 เหรียญทองแดงจากรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง และ ณัฐณิชา การะเกต นักกีฬารุ่น 63 กิโลกรัมหญิง เริ่มกลับมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย โดยเน้นน้ำหนักเหล็กเพียง 60-70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หลังช่วยกันทำผลงานให้ทีมจอมพลังไทยในรายการนี้ด้วยการคว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
ขณะเดียวกัน ณัฐธิดา รอบรู้ ที่มีโปรแกรมแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. เวลาประเทศไทย รุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ กลุ่มผู้ฝึกสอน ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว, นางสาวแอนนิภาร์ มูลธาร์ และจ่าสิบเอก ขวัญชัย นุชพุ่ม ยังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาร่างกายพร้อมที่จะแข่งขันต่อไป