งานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2568 เตรียมจัดเชิดชูคนกีฬาแบบยิ่งใหญ่และสมเกียรติ 4 มิ.ย.นี้

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานใหญ่ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568" วันที่ 4 มิ.ย.69 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสด 13.00-15.00 น. โดยมี "คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล" เป็นประธานจัดงาน "ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์" เป็นประธานพิจารณรางวัล พร้อมจัดกอล์ฟการกุศล วันที่ 12 พ.ค.นี้ ที่สนามกอล์ฟเลกาซี่ฯ เพื่อระดมทุนสมทบจัดงานใหญ่ต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.69 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2569 ที่ห้องประชุมสมาคมฯ ภายใน โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมกรรมการบริหาร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สรุปวาระสำคัญของการประชุมดังนี้ ที่ประชุมมีมติจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ค.นี้ ที่สนามกอล์ฟ เดอะ เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ เริ่มเวลา 12.00 น. โดยมี ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นประธานจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568 ต่อไป
ในส่วนของการจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568 นั้น ปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) รับเป็นประธานจัดงานอีกครั้ง โดยสมาคมฯ กำหนดจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 มิ.ย.69 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ เวลา 13.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT หมายเลข 32
ที่ประชุมได้แต่งตั้ง ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลวันนักกีฬาวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568 ซึ่งกรอบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลต่าง ๆ จะยึดในเรื่องของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยหลักแห่งความยุตธรรม, โปร่งใสและสามารถตอบคำถามต่อสังคมได้
โดยที่ประชุมได้แต่งตั้ง 1.คณะทำงานกลั่นกรองผลงานักกีฬาวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568, 2.คณะทำงานกลั่นกรองผลงานักกีฬาคนพิการ ประจำปี 2568 และ 3.คณะกรรมการพิจารณารางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา ประจำปี 2568 ซึ่งคณะทำงาน จะมีการพิจารณาข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป