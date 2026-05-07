"วูล์ฟส" พ่ายเพลย์ออฟยับสุด "นิกส์" นำห่าง 2-0 เกม

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ตีเสมอซีรีส์ 1-1 ยัดเยียดความปราชัยย่อยยับสุดแก่ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ของแฟรนไชส์ 133-95 เฉพาะเพลย์ออฟ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ ซาน อันโตนิโอ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 50 เปอร์เซ็นต์ และ 3 คะแนน 41 เปอร์เซ็นต์ ทำสกอร์สูงสุดเฉพาะ 1 เกมเพลย์ออฟ นับตั้งแต่เกมปิดซีรีส์ ชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 145-105 วันที่ 4 พ.ค. 1983
สเปอร์ส ได้ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดชาวฝรั่งเศส กดดับเบิล-ดับเบิล 19 แต้ม 15 รีบาวน์ด สเตฟอน แคสเซิล ซัดอีก 21 แต้ม และ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ บวกเพิ่ม 16 แต้ม
ขณะที่ "แอนท์แมน" แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ดความหวัง วูล์ฟส ยังเป็นสำรอง ลงเล่นแบบจำกัดหลังหายจากอาการเจ็บเข่าซ้าย ทำไป 12 แต้ม เช่นเดียวกับ จูเลียส แรนเดิล, เจเดน แม็คแดเนียลส์ และ เทอร์เรนซ์ แชนนอน จูเนียร์
สถิติ มินเนโซตา แพ้ขาดลอยสุดเฉพาะเพลย์ออฟ คิดเป็นผลต่างสกอร์ 30 แต้ม พบ แอลเอ เลเกอร์ส วันที่ 29 เมษายน 2003
เกม 3 และ 4 จะย้ายไปแขงกันต่อ ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ เมืองมินเนียโปลิส วันที่ 9 และ 11 พ.ค. (ไทย)
ผลการแข่งขันสายตะวันออก นิว ยอร์ก นิกส์ นำห่างซีรีส์ 2-0 เกม เอาชนะ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 108-102 โดย เจเลน บรันสัน การ์ดตัวเก่ง ทำไป 26 แต้ม โอจี อนูโนบี เสริมอีก 24 แต้ม และ คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส สกอร์ 20 แต้ม 10 รีบาวน์ด 7 แอสซิสต์
ฟิลาเดลเฟีย สู้ได้ดีกว่าเกม 1 (แพ้ 98-137) ถึงแม้ปราศจาก โจเอล เอ็มบีด เซ็นเตอร์ โดยรูปเกมผลัดกันนำและตาม 25 ครั้ง สูงสุดของ 1 เกมเพลย์ออฟรอบ 11 ปี เสมอกัน 14 ครั้ง และไม่มีทีมใดนำห่างเกิน 7 แต้ม