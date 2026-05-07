"หลิว" หยัน "ซุปเปอร์บอน" ถอนชกเพราะกลัวตน ไม่ได้เจ็บจริง แถมไล่ไปกินข้าวโต๊ะเด็ก

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ ซุปเปอร์บอน ประกาศขอถอนตัวจากไฟต์ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่เดิมที่เขามีคิวขึ้นชกกับ หลิว เมิงหยาง กำปั้นชาวจีน ใน The Inner Circle ของศึก ONE ลุมพินี 155 วันที่ 22 พฤษภาคมนี้

ล่าสุดผู้ท้าชิง อย่าง หลิว เมิงหยาง ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียของเมืองจีน เย้ยหยันว่า ซุปเปอร์บอน อาจไม่ได้เจ็บจริง แต่ที่ถอนอาจเพราะกลัวว่าจะแพ้ให้กับเด็กหนุ่มอย่างเขามากกว่า เพราะเป็นการถอนตัวแบบกระทันหันทั้งๆ ที่ ไฟต์นี้จะมีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

"ซุปเปอร์บอน แก่แล้ว ไม่คู่ควรกับเข็มขัดแชมป์โลก หรือฉายาราชา รวมไปถึงการยอมรับจากแฟนๆ อีกต่อไป" หลิว กล่าว

"ที่ถอนตัวเพราะเจ็บ หรือเพราะกลัวกันแน่ เพราะมันเหลือเวลาอีกแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น"

"ผมเห็นใจคุณที่คุณไม่กล้าชก คุณอาจจะหนีได้ แต่ครั้งหน้าถ้ากลับมา เวลากินข้าวก็ไปนั่งที่โต๊ะเด็กซะ" กำปั้นชาวจีน กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับไฟต์ดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ หลิว เมิงหยาง จะได้ไปชกอุ่นเครื่องกับ กาเบรียล เปเรยรา นักชกวัย 26 ปี จากเวเนซุเอลา แทน โดยกำปั้นรายนี้ชกใน ONE ลุมพินี มาแล้ว 2 ครั้ง ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เก็บชัยเหนือคู่แข่งได้ทั้ง 2 ครั้ง