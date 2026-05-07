"มารัต" เกือบได้เสียบชก "หลิว" แทน "ซุปเปอร์บอน" แต่ทั้งคู่ปฏิเสธเพราะเตรียมตัวไม่ทัน

หลังจาก “ซุปเปอร์บอน” ขอถอนตัวจากการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต กับ “หลิว เมิงหยาง” ผู้ท้าชิงชาวจีน ในรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 69 โดย ONE ได้ประกบคู่ให้ “กาเบรียล เปเรรา” นักชกจากเวเนซุเอลา ที่กำลังฟอร์มแรง ชนะ 2 ไฟต์รวด และยังไม่แพ้ใครในรายการ เข้ามาเสียบแทน
อย่างไรก็ตาม มีกระแสจากแฟน ๆ จำนวนไม่น้อยที่อยากเห็น “เมิงหยาง” ได้วัดฝีมือกับ “มารัต กริกอเรียน” หลังจอมเก๋าชาวอาร์เมเนียเพิ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรง เอาชนะ “คาอิโตะ” ในศึก ONE ซามูไร 1 พร้อมคว้าสิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์โลก
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทีมงานของ ONE เปิดเผยว่า ก่อนจะลงตัวเป็น “กาเบรียล” มาเสียบแทน ได้มีการสอบถามไปยังทั้ง “มารัต” และ “เมิงหยาง” แล้ว โดยเสนอให้ไฟต์นี้เป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการเตรียมตัวและการวางแผนรับมือคู่ชก จึงทำให้ทั้งคู่ยังไม่พร้อมเจอกันในช่วงเวลานี้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ “มารัต” และ “เมิงหยาง” จะได้เปิดศึกกันในอนาคตยังคงมีอยู่ หากจังหวะเวลาและเงื่อนไขทุกอย่างลงตัวมากกว่านี้