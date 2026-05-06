ศึกเทนนิสทีมชาติรุ่น 12 ปีอาเซียน ได้คู่ตัดเชือก ไทยปะทะมาเลเซียทั้งทีมชายและทีมหญิง

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "2026 ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" รอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลส์ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่ม แมทช์สุดท้าย
ประเภททีมชาย กลุ่ม เอ ไทย พบ สิงคโปร์ เพื่อชิงโควตาเข้ารอบ หลังจากมีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์เท่ากัน และผลปรากฏว่า เด็กไทยทำสำเร็จ เอาชนะสิงคโปร์ได้ 3 คู่รวด ดังนี้
คู่แรก เดี่ยวมือสอง ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ ไอเดน ลิม 2-0 เซต 6-1, 6-3 จากนั้นเดี่ยวมือหนึ่ง โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์ ชนะ คาเลบ ลิม 2-0 เซต 6-1, 6-2 ส่วนประเภทคู่ ปรัตถกร กับ ธีร์ ศรประสิทธิ์ ผนึกกำลังเอาชนะ ไอเดน ลิม กับ ลุค แทน 2-0 เซต 6-1, 6-2
หลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ทีมไทยชาย อยู่อันดับ 2 กลุ่ม เอ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ มาเลเซีย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม บี ในขณะที่ เวียดนาม ทีมอันดับ 1 ของกลุ่ม เอ จะตัดเชือกกับ อินโดนีเซีย อันดับ 2 กลุ่ม บี
ด้านประเภททีมหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย เพื่อชิงตำแหน่งอันดับ 1 ของกลุ่ม เอ และหลังจากแข่งขันผ่านไป 2 คู่ ปรากฏว่า เสมอกัน 1-1 ซึ่งคู่แรก เดี่ยวมือสอง ภัคจิรา หอเลิศสกุล ชนะ วาลิสสา มาร์ชา เม็งโก 2-0 เซต 6-2, 6-3 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง เชเรน่า ออเลีย ปุตรี ชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู 2-0 เซต 6-2, 6-1 ต้องลุ้นกันต่อที่ประเภทคู่
ทีมหญิงไทยตัดสินใจส่ง วิมุตติญา และ ภัคจิรา แข่งขันกับ เชเรน่า ออเลีย ปุตรี และ วาลิสสา มาร์ชา เม็งโก ผลปรากฏว่า คู่ไทยพ่ายเซตแรก 3-6 แต่เอาชนะในเซตสองด้วยไทเบรก 7-6 ไทเบรก 7-3 ต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกในเซตสาม ซึ่งเป็นคู่ไทยที่แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย สรุป ไทย แพ้ อินโดนีเซีย 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 3-6, 7-6(7-3) และซูเปอร์ไทเบรก 7-10
สรุป ทีมหญิงไทย แพ้ ทีมอินโดนีเซีย 1-2 คู่ ทำให้จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยอันดับ 2 ส่วน อินโดนีเซีย อันดับ 1 ฉะนั้น ในรอบรองชนะเลิศ ทีมไทย จะพบกับ มาเลเซีย (อันดับ 1 กลุ่ม บี) และ อินโดนีเซีย พบกับ สิงคโปร์ (อันดับ 2 กลุ่ม บี)
ทั้งนี้ ในรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันแบบน็อกเอาท์ สำหรับทีมที่ได้รางวัลอันดับ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ "ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น"