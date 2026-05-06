เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม และ สั่งรบ ลูกพิชิต สองยอดมวยเข่าต่างสไตล์ปะทะเดือดชิงชัยคู่เอกศึกเพชรยินดีค่ำคืนนี้

ศึกเพชรยินดี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีราชดำเนิน คู่เอกนำรายการในค่ำคืนนี้ เป็นการโคจรมาพบกันของสองยอดมวยเข่าต่างสไตล์ที่น่าติดตามอย่างยิ่ง ระหว่าง เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม จอมบู๊จากจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สั่งรบ ลูกพิชิต ขุนเข่าดาวรุ่งจากแดนจำปาศรี จังหวัดสุรินทร์ ทางด้าน เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม ถือเป็นมวยพันธุ์ดุที่มีหัวใจเกินร้อย จุดเด่นอยู่ที่การเป็นมวยเข่าเปิดเกม เดินหน้าท้าชนแบบไม่หยุดหายใจ มีชั้นเชิงการปล้ำตีที่แข็งแกร่งและเหลี่ยมเข่าที่แพรวพราว การฟิตซ้อมที่ค่ายมาตรฐานอย่าง ภ.หลักบุญ ทำให้เขามีพละกำลังเหลือเฟือที่จะเบียดสู้ได้ตลอด 5 ยก แม้จะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงเพียงเล็กน้อย แต่ความกล้าแลกกล้าสวนถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้คู่ชกต้องขยาด
ฟากของ สั่งรบ ลูกพิชิต ยอดมวยเข่ารูปร่างสูงยาววัย 21 ปี รายนี้พกพาความมั่นใจมาพร้อมกับความยาวถึง 170 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าได้เปรียบช่วงชกอย่างเห็นได้ชัด สไตล์การชกเป็นมวยขวาที่เน้นการล็อกรัดมัดตีได้อย่างเหนียวแน่น มีลูกขวางหน้าดันแทงที่รุนแรง และมีศอกเป็นอาวุธลับที่พร้อมจะเผด็จศึกคู่ต่อสู้ได้ทุกวินาที ด้วยสถิติการชกที่โชกโชนกว่า 75 ครั้ง ทำให้สั่งรบเป็นมวยที่กระดูกไม่ธรรมดาและรู้วิธีการใช้ความได้เปรียบจากรูปร่างให้เป็นประโยชน์
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยพลังใหม่ได้ทาง true4u ช่อง 24 และ TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
