สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ รอบแรกไม่จบ “อรกนก” ขึ้นนำบนคลับเฮาส์

อรกนก สร้อยสุวรรณ เปิด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์ในรอบแรกของการแข่งขัน “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทัวร์นาเมนท์หยุดชั่วคราว ทำให้มีนักกอล์ฟ 56 คนที่ต้องมาแข่งต่อให้จบในเช้าวันรุ่งขึ้น
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดศึก “สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ นครนายก เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคมนี้ ที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก นักกอล์ฟสตรีร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 132 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 108 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 24 คน โดยแชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
การแข่งขันในช่วงเช้ามีเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศและพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ทัวร์นาเมนท์ต้องหยุดชั่วคราว เมื่อเวลา 11.29 น.และเมื่อกลับมาแข่งขันต่อในเวลา 14.30 น.ปรากฎว่า โปรไนท์-อรกนก สร้อยสุวรรณ วัย 25 ปีจากกรุงเทพฯ หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 6 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวบนคลับเฮาส์ โดยมี ฟลอเรนซ์ ยีวอน ไบเซร่า โปรสาววัย 24 ปีจากฟิลิปปินส์ ดีกรีแชมป์ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2025 ที่ขอนแก่น ตามมาที่สกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67
อรกนก เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “วันนี้พยายามจะเล่นให้เป็นไปตามแผนที่สุด ช็อตค่อนข้างดี พัตต์ค่อนข้างดีก็เลยทำสกอร์ได้ง่ายขึ้น สนามนี้ก็คุ้นเคยมากเพราะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนหยุดเล่นไปเหลือสองหลุมสุดท้าย แต่สภาพสนามดีทำให้กรีนและแฟร์เวย์ไม่แฉะมาก เหลืออีกสองวันก็คงเล่นตามแผนตามแพลนพยายามตีให้ออนให้ได้เยอะที่สุดและพัตต์ให้ลง”
ขณะที่ โปรมายด์-ฐาณิตา เมืองคำสกุล และโปรแก้ม-ช่อผกา แจ้งกิจ เล่นจบ 18 หลุม มีคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับสามร่วม ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำสกอร์ดีสุดเป็น ปริม ปราชญ์นคร ทีมชาติวัย 18 ปี เจ้าของสองเหรียญทองทีมและบุคคลซีเกมส์ครั้งล่าสุด ตีมาสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70