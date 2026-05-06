"บิสโซลี" ซัดเบิ้ล "บุรีรัมย์" บุกอัด "ยะโฮร์" ถึงถิ่น 3-1 ตัดเชือก SHOPEE CUP เลกแรก

การแข่งขัน ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” รอบรองชนะเลิศ เกมเลกแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกเยือน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม
นาทีที่ 19 ไจโร ดา ซิลวา แตะบอลหนี เคนเน็ต ดูกอล ก่อนทำเกมจ่ายบอลไปที่ ออสการ์ อาร์ริบาส แนวรับของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เติมเกมขึ้นมามีส่วนร่วมแนวรุก ก่อนซัดบอลด้วยขวา แต่ลูกยิงค่อนข้าง และไม่ตรงกรอบ หลุดออกหลังไป
นาทีที่ 23 จากการขึ้นบอลผิดพลาดของแนวรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ได้โอกาสทำเกมรุกใส่ และเป็น นาโช เมนเดซ จอมทัพของฝ่ายเจ้าบ้าน ได้โอกาสซัดไกลด้วยซ้าย บอลพุ่งเฉียดเสาไปนิดเดียวเท่านั้น
GOALLL! นาทีที่ 34 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุกมานำ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 1-0 ศศลักษณ์ ไหประโคน เติมเกมขึ้นมาจากทางฝั่งซ้าย ก่อนเปิดบอลเข้ามากลางประตู และเป็น กิลเยร์เม บิสโซลี ที่วิ่งมาซัดด้วยซ้าย เข้าประตูไปอย่างเฉียบคม โดยประตูดังกล่าวเป็นลูกยิงที่ 100 ของ กิลเยร์เม บิสโซลี ในสีเสื้อปราสาทสายฟ้า
GOALLL! นาทีที่ 45+2 เสียงใน สุลตาน อิบราฮิม สเตเดียม เงียบทั้งสนาม หลังจาก ธีราทร บุญมาทัน ที่เติมขึ้นมาช่วยเกมรุก เปิดบอลด้วยเท้าซ้ายข้างถนัด ก่อนที่ โกรัน เคาซิช จะโหม่งบอลผ่านมือ ซียาน ฮาซมี เข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนีห่าง ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เป็น 2-0
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ตามหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-2
นาทีที่ 55 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หาโอกาสส่งบอลเข้าสู่ตาข่ายของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ได้อีกครั้งในเกมนี้ จากการทำประตูของ ศุภชัย ใจเด็ด แต่ลูกดังกล่าว ถูกตัดสินไม่ให้เป็นประตู เพราะตำแหน่งการยืนของ ศุภชัย ใจเด็ด อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
นาทีที่ 76 จากการทำเกมรุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม และได้โอกาสจบสกอร์อีกครั้งในเกมนี้ ออสการ์ อาร์ริบาส หาโอกาสส่องไกลด้วยเท้าขวา บอลพุ่งแรง แต่ยังไปตรง นีล เอเธอร์ริดจ์
GOALLL! นาทีที่ 90+2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ไล่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาเป็น 1-2 จากการทำประตูของ อาเกร์ อาเกตเซ่
GOALLL! นาทีที่ 90+3 หลังจากถูก ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยิงตีไข่แตกขึ้นมาได้แปปเดียว หลังจากนั้นเพียง 1 นาที ปีเตอร์ ซูลจ์ ยกบอลให้ กิลเยร์เม บิสโซลี วอลเลย์ด้วยขวา เข้าประตูไปอย่างสวยงาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หนีห่างเป็น 3-1
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม พ่าย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-3
รายชื่อผู้เล่นทั้ง 2 ทีม
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม : ซียาน ฮาซมี, ออสการ์ อาร์ริบาส, อันโตนิโอ เกลาเดอร์, เอ็ดดี อิสลาฟิรอฟ, ลาแวร์ คอร์บิน-ออง (สจวร์ต วิลคิน น.70), เนเน่, อาฟิก ฟาไซล์, อาเกร์ อาเกตเซ่, นาโช เมนเดซ, มาร์กอส กิลแยร์เม่, ไจโร ดา ซิลวา
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : นีล เอเธอร์ริดจ์, พรรษา เหมวิบูลย์, เคนเน็ต ดูกอล, เคอร์ติส กู๊ด, คิงสลีย์ ชินด์เลอร์, โกรัน เคาซิช, ปีเตอร์ ซูลจ์, ธีราทร บุญมาทัน (ธนกฤต โชติเมืองปัก น.90), ศศลักษณ์ ไหประโคน, ศุภชัย ใจเด็ด (พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล น.78), กิลเยร์เม บิสโซลี (รัตนากร ใหม่คามิ น.90+5)