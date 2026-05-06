“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่งทัพ Honda CBR Series ล่าโพเดียมโฮมเรซ 3 รุ่นท็อป ศึก ARRC สนาม 2 บุรีรัมย์

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ในการผลักดันยอดนักบิดไทยให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์เอเชียอย่างภาคภูมิ "ชิพ-นครินทร์” ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าดาวรุ่งอนาคตไกลจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม” ยกทัพนักบิดไทยและช่างไทย โชว์สมรรถนะเทคโนโลยี Honda CBR Series ลงสนามไล่ล่าชัยชนะ
ใน 3 รุ่นท็อปของรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 นี้
คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) รุ่นใหญ่ หนึ่งเดียวในไทยกับ "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์
บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ตั้งเป้าขยับผลงานเพื่อเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ จากการแข่งขันสนามแรกที่ประเทศมาเลเซีย "ชิพ-นครินทร์” ต่อสู้กับทุกความท้าทาย เก็บคะแนนสะสมไปแล้ว 13 คะแนน
“โฮมเรซเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับผมครับ ผมคุ้นเคยกับสนามช้างและเคยทำผลงานที่ดีได้ที่นี่ เป้าหมายคือการใช้ความคุ้นเคยให้เกิดประโยชน์ที่สุด โดยเฉพาะในการควอลิฟาย ถ้าสามารถได้กริดแถวหน้าจะช่วยให้เรากุมความได้เปรียบ ปีนี้การแข่งขันเข้มข้นมากและผมไม่สามารถประมาทได้เลย เสียงเชียร์จากแฟน ๆ ชาวไทยจะช่วยให้ผมมีพลังมากขึ้นและกระหายที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะครับ”
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) นักบิดดาวรุ่งควบ Honda CBR600RR ประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามต่างแดน ด้วยโพเดียมของ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 เก็บคะแนนสะสมไปแล้ว 24 คะแนน รั้งท็อป 5 ของตารางแชมเปี้ยนชิพร่วมกับนักบิดมากประสบการณ์แถวหน้าของเอเชีย ทางด้านของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ทีมเมท ต่อสู้กับเกมหินสนามแรก ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมไปแล้ว 6 คะแนน
ปิดท้ายกับ คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนความเร็วชาวไทยจากการแข่งขันสนามแรกที่ผ่านมา คือฟอร์มอันร้อนแรงของรุกกี้ดวงใหม่ล่าสุดอย่าง
“เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร” กับรถแข่งคู่ใจ Honda CBR250RR หมายเลข 12 ลงสนามในฐานะนักแข่ง
ฟูลซีซั่น เป็นครั้งแรก แต่กลับโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดัน ทะยานขึ้นมาสร้างความปั่นป่วนให้กับกลุ่มหน้าของเอเชีย และเบียดลุ้นโพเดียมอย่างสุดระทึก คว้าท็อป 4 มาครองได้ทั้ง 2 เรซ รั้งอันดับที่ 4 ในตารางแชมเปี้ยนชิพด้วยคะแนนสะสม 26 คะแนน
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 จะชิงชัยกัน
โดยมีคิวซ้อมในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ก่อนควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตและแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม และต่อเนื่องด้วยชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569
ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
