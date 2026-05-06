แฟนหงส์-ผีรุมสับ “นิกกี้” ไร้กาลเทศะ เหยียดออกทีวี “แจ็คกี้-บอบู๋” ยิ้มหน้าเจื่อนพยายามเบรค

แฟนบอลหงส์แดงดราม่าบทสัมภาษณ์ “นิกกี้-ณฉัตร” อินฟลูเอ็นเซอร์คนดัง แฟนพันธุ์แท้ทีมปีศาจแดง ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับ “แจ็คกี้” และ “บอบู๋” ก่อนเกมแดงเดือด แมนฯยู-ลิเวอร์พูล โดยเป็นการสัมภาษณ์สดจากริมสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด เพื่อส่งสัญญาณเข้ามายังทีวีถ่ายทอดสดในวันแข่งขัน
ทั้งนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนที่ฟังเจ้าตัวสัมภาษณ์ในวันนั้นแล้วรู้สึกไม่สบายใจกับการเลือกใช้คำพูดที่ดูจะไม่ให้เกียรติทีมคู่แข่งสักเท่กไหร่นักในการสัมภาษณ์ระหว่างรายการสด ซึ่งออกอากาศทางทีวี ขณะที่แฟนบอลแมนฯยูฯหลายคนก็ไม่ค่อยชอบใจเช่นกันกับพฤติกรรมและทัศนคติของ “นิกกี้” ระหว่างสัมภาษณ์กับสองพิธีกรคนดัง
สำหรับข้อคิดเห็นในกลุ่มแฟนบอลลิเวอร์พูลกลุ่มหนึ่ง ระบุว่า
“ผมแฟนแมนยูนะ แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบพฤติกรรมนิกกี้เหมือนกัน รู้ว่าเชียร์รู้ว่าเป็นแฟนแมนยู มันดูพยายามจะแจ้งเกิดด้านฟุตบอลไปหน่อย และยิ่งมาเป็นแบบนี้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในช่องทางของตัวเองนี่หนักเลย”
“นิกกี้ไม่ได้เลยอันนี้ ช่องหลักครับไม่ใช่ช่องส่วนตัว ไม่รู้กาละเทศะ แล้วพูดเหยียดทีมหงส์แดง ขนาดบู๋ยังต้องเบรค”
“พี่แจ็คกี้คุมอารมณ์เก่งมาก มีวุฒิภาวะสูง กับบอบู๋วางตัวได้ดีมาก”
“เด็กมันไม่รู้กาลเทศะ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน อุตส่าห์แก้สถานการณ์ให้ จากคำพูดที่ไม่ใช่ทัศนวิจารย์ด้วยเหตุผล ดันเอาอารมณ์ เป็นที่ตั้ง ด้วยความอยากเพียงแค่สะใจ ถึง 2-3 ครั้ง ยังไม่รู้ตัว ด้วยความคึกคะนอง ขายขี้หน้าเค้า ทีหลังเอาไปปรับ ทัศนคติก่อน ลงภาคสนาม นะครับ”
“ขนาดตอนเปิดทีวีมาใหม่ๆ ไม่มีเสียง เห็นแค่ภาพยังรู้เลยทำตัวไม่ไหว พี่ๆ สองคนทำหน้าเอือมหมด”
“เราแฟนแมนยู เรายังรู้สึกอึดอัดแทนเลย”
“ต้องให้เรื่องถึง MONOMAX นะครับ ผมว่า JK กับ บ.บู๋ พยายามเบรคแล้ว แต่เด็กไม่รู้จักกาละเทศะ อย่าง บ บู๋ เองแกก็แซะลิเวอร์พูลไปเรื่อยถ้าอยู่ในเพจแก แต่เวลาเป็นการเป็นงานเช่นการวิเคราะห์เกมส์ในห้องส่ง แกก็รู้จักกาละเทศะไม่บูลลี่ทีมคู่แข่ง เมื่อคืนดูแล้วผมรำคาญและเสียความรู้สึกมากครับ”
“Mono ควรพิจารณาเลือกคนให้ดี สำหรับครั้งถัดๆไป”
“เอาจริงผมแฟนแมนฯยูนะ แต่ตอนดูสดก่อนเกมส์เริ่ม คืออะไรวะนั่น อย่างงี้ก็ออกได้หรอ ผมไม่ได้อคติกับเค้านะ แต่คือ กาลเทศะ ควรมีมากกว่านี้นะ ดูพี่ใหญ่ทั้งสอง คือฝืนยิ้มเลย”
** บทสัมภาษณ์บางช่วง **
แจ็คกี้ : หลังจากเกมแรกที่แมนฯยูไนเต็ด บุกไปชนะ ลิเวอร์พูล 2-1
นิกกี้ : “คาบ้าน”
แจ็กกี้ : ใช้คำว่าที่แอนฟิลด์ ได้ไหมครับ เอาไมค์ให้เขาพูด เดี๋ยวไม่ได้ยิน
นิกกี้ : คาบ้าน!!
บอบู๋ : อย่าเพิ่งออกตัวแรง เดี๋ยวจะไม่มีที่ยืน
แจ็คกี้ : เอาละ วันนี้ ก่อนเกม มันมีข่าวลือว่า อิซัค เจ็บ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นข่าวจริงว่า อิซัค เจ็บ แฟนแมนฯยูฯ รู้สึกยังไงครับที่อิซัคเจ็บ
นิกกี้ : สำหรับผม ต่อให้ อิซัค หรือ ซาลาห์ ลงก็มีค่าเท่ากัน
แจ็คกี้ : โอ้โห้ 55
นิกกี้ : ยังไงก็โดนอยู่แล้ว อยากให้ลงมาให้ครบด้วย จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้าง
แจ็คกี้ : อันนี้คือท้าทายนะครับ
นิกกี้ : ใช่ครับ!!
นิกกี้ : จริงๆ อิซัค ซาลาห์ เค้าลงไหวนะ แต่ไม่พร้อม แบบไม่เอาดีกว่า ใจไม่ได้ อิซัค ค่าตัว 150 กว่าล้าน มาเจอ เฮฟเว่น เจ็บอะ ถ้ามา มาเจอเฮฟเว่น ค่าตัวล้านเดียวเก็บเข้ากระเป๋าอ่ะ ใจมันไม่พร้อม ซาลาห์บอกไม่ไหวพี่ ผมลงไม่ไหวพี่
หลังจากนั้นมีจังหวะที่นักฟุตบอลหงส์แดง วิ่งวอร์มผ่านกล้อง นิกกี้ พูดขึ้นระหว่างสัมภาษณ์ว่า
นิกกี้ : แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน มาแล้วครับ กราเฟนแบร์ก มาแล้วครับ หน้าแบบหง๋อๆอะ เวียร์ต มาแล้วครับ โซบอสไลซ์ มาแล้วครับ หน้าแบบหง๋อๆอะ มาแบบไม่กล้ามองกองเชียร์
แจ็คกี้ : สรุปแล้ว มั่นใจนะครับ
นิกกี้ : ก็วันนี้ กองเชียร์ในโอลด์แทรฟฟอร์ดมารอเมนูเดียวกัน “ยำเป็ด”
บอบู๋ : เบาได้เบานิกกี้ เพราะพี่จะติดบ่วงไปด้วย