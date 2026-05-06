“พัชรินทร์” สยบดาวรุ่ง, “ลีเดียร์” แซงชนะฉลุย 16 คน หวดไอทีเอฟวีเมนส์นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2569 เป็นการแข่งขันรอบแรก วันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช สาวขอนแก่นวัย 31 ปี รองแชมป์สัปดาห์ก่อน สยบฟอร์มฮอตของดาวรุ่งจากแดนโสมขาว โอ จียุน นักหวดวัย 15 ปี จากเกาหลีใต้ ที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือก ได้ 2 เซตรวด ชนะด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-0 พัชรินทร์ มือ 452 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ผ่านเข้ารอบสอง 16 คนสุดท้าย พบกับ เหวียน เคนซี จากสหรัฐฯ มือ 1311 ของโลก
นอกจากนี้ ยังมี ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ นักเทนนิสไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-รัสเซีย มือ 1641 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน พลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกให้แก่ ชิน จีโฮ จากเกาหลีใต้ มือ 1182 ของโลก กลับมาเอาชนะในสองเซตถัดมา ส่งผลให้ ลีเดียร์ ชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 3-6, 6-4 และ 6-2 ลีเดียร์ ฉลุยเข้ารอบสอง 16 คนสุดท้าย ของประเภทหญิงเดี่ยว ไปพบกับ หลิว หยูฮั่น นักหวดสาวจีน มือ 1010 ของโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก อัญชิสา ฉันทะ (วาง 2) แพ้ หลิว หยูฮั่น (จีน) 5-7, 3-6, พิมพ์ลภัส ลิม แพ้ จาง จุนฮาน (5-จีน) 2-6, 2-6, เหวียน เคนซี (สหรัฐฯ) ชนะ คานาโกะ โอซาฟุเนะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-0
ชายเดี่ยว รอบแรก วิชยา ตรงเจริญชัยกุล แพ้ ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) 6-7(7-9), 7-6(7-3) และ 2-6, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ แพ้ แมทธิว เดลลาเวโดวา (4-ออสเตรเลีย) 3-6, 0-6, กษิดิศ สำเร็จ (วาง 2) แพ้ ครูซ ฮิววิตต์ (ออสเตรเลีย) 4-6, 0-2 Ret. (หายใจไม่ทัน), ฐานทัพ สุขสำราญ แพ้ โมเอรานี บูซิจ (3-ออสเตรเลีย) 1-6, 6-7(1-7), มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ แพ้ เดฟ จาเวีย (อินเดีย) 2-6, 0-2 Ret. (ปวดท้อง)