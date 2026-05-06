ศึกลูกหนังนักเรียน กรมพลศึกษาเดลินิวส์คัพ 2026 เตรียมเปิดฉากชิงชัย 2 รุ่น 16 กับ 18 ปี ก

ระเบิดศึกใหญ่ประจำปี ศึกลูกหนังนักเรียน "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" ปีนี้เดลินิวส์ จัดเต็ม 2 รุ่น 18 ปี ก และ 16 ปี ก เหมือนเดิม ประเดิมสนามรุ่น 18 ปี ก วันที่ 16 มิ.ย.นี้ "ชมพูฟ้า" สวนกุหลาบ ลุ้นป้องกันแชมป์ 18 ปี ก ร่วมสายไม่แข็งดวลกับ "ราชสีมาวิทยาลัย-ท่าข้ามพิทยาคม-สารวิทยา" ขณะที่ "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ หวังป้องกันแชมป์ 16 ปี ก รอบแรก เจองานหนักทั้ง "อบจ.ชัยนาท-กรุงเทพคริสเตียนฯ-มัธยมตากสินระยอง" แฟนบอลรับชมถ่ายทอดสดเต็มอิ่มทุกนัด ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำทางแอปพลิเคชั่น "SOOP" และติดตามข่าวสารได้จากทุกสื่อในเครือ "เดลินิวส์"
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.69 ที่อาคารนิมิบุตร ปทุมวัน นายสิโรตม์ มียศ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" ครั้งที่ 3 ซึ่งจะแข่งขันระหว่าง เดือนมิ.ย.-ก.ย.2569
ภายในงานมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ, นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารเดลินิวส์, นายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิต, นายนนท์ รุจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย, น.ส.นลิน รุจิรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาดเดลินิวส์ พร้อมด้วยตัวแทนจากพันธมิตรที่ร่วมจัดการแข่งขัน และตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วม
นอกจากนี้ยังมีคณะผู้สนับสนุนการแข่งขัน ประกอบด้วย คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), คุณทัตดนัย โชติวิญญู Business Development Manager บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), คุณอานนท์ รุ่งเรืองบางชัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร soop Thailand, คุณนคร วิมลจิตรสอาด ผู้จัดการทั่วไป สายงานการสื่อสารการตลาดและกิจกรรม บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, คุณจตุโชค กุลสวัสดิ์ ผู้จัดการ บริษัท วีมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด, คุณเมธิเศรษฐ์ เยาวสังข์ ผู้บริหาร ห้องเย็นเฮียบอยฟู้ด และอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐ์พลพานิช Head of Corporate Communications ม.ธุรกิจบัณฑิต เข้าร่วมงาน
นายสิโรตม์ มียศ กล่าวว่า กิจกรรมฟุตบอลเยาวชน ซึ่งกรมพลศึกษาได้ร่วมกับ เดลินิวส์ จัดขึ้นครั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเดลินิวส์ ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมเรื่องกีฬา เช่น งานฟุตบอลเยาวชนทั้งรุ่น 16 ปี และ 18 ปี ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการออกกำลัง การใช้เวลากับเพื่อน สร้างความสามัคคีเป็น ทีมเวิร์คที่ดี และพัฒนาตัวเองให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ เราจะมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคต
น.ส.นลิน รุจิรวงศ์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนจากเดลินิวส์ ปีนี้เราได้ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2569 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 และครั้งนี้ ทางเดลินิวส์ยังจัด 2 รุ่นอายุ คือ ประเภท 18 ปี ก และ 16 ปี ก ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าเดลินิวส์ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการฟุตบอลระดับเยาชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง"
"รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนกลายเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นว่า การให้โอกาสเยาวชนได้เติบโตผ่านกีฬา คือการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับอนาคตของประเทศ ฟุตบอลนั้นไม่ใช่แค่การแข่งขันในสนาม แต่เป็นห้องเรียนชีวิต ที่สอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวินัย ความพยายาม การทำงานเป็นทีม และการยอมรับทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้ การแข่งขันในครั้งนี้จึงไม่ได้มีแค่เกมฟุตบอลในสนาม แต่คือพื้นที่แห่งโอกาส พื้นที่แห่งมิตรภาพ และแรงบันดาลใจที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไป"
ในปีนี้ กรมพลศึกษา ร่วมกับ เดลินิวส์ จัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อว่า "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026” ครั้งที่ 3 ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม ดังนี้
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (แชมป์เก่า), รร.อัสสัมชัญธนบุรี, รร.เทพศิรินทร์, รร.กรุงเทพคริสเตียน, รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, รร.อัสสัมชัญศรีราชา, รร.ราชสีมาวิทยาลัย, รร.ปทุมคงคา, รร.วัดสุทธิวราราม, รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์, รร.ท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, รร.โพธินิมิตรวิทยาคม, รร.สารวิทยา, รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.สมุทรสาคร, รร.มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี, รร.วชิราลัย จ.เชียงใหม่
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม A, B, C, D แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม เตะเหย้า-เยือน คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม เข้ารอบ 8 ทีมต่อไป อันดับ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะต้องลงไปแข่งขันในประเภท ข ในปีการศึกษาต่อไป โดยกรมพลศึกษาจะประกาศโปรแกรมการแข่งขันภายในวันที่ 8 พ.ค.69 และจะเปิดสนามนัดแรก ในวันที่ 16 มิ.ย.69 ที่สนามศุภชลาศัย ขณะที่สนามแข่งขันอื่น ๆ ประกอบด้วย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสนามกีฬาอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มี 16 ทีม เข้าร่วม ประกอบด้วย รร.อัสสัมชัญ (แชมป์เก่า), รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, รร.อัสสัมชัญธนบุรี, รร.พิชญบัณฑิต, รร.ราชวินิตบางแก้ว, รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, รร.วิชูทิศ, รร.วัดสุทธิวราราม, รร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่, รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, รร.สวนป่าเขาชะอางค์, รร.โพธินิมิตวิทยาคม, รร.กันทรารมณ์, รร.เทพศิรินทร์, รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น, รร.มัธยมตากสินระยอง
การแข่งขันรุ่น 16 ปี ก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม A, B, C, D แข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม คัดเลือกทีมที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม เข้ารอบ 8 ทีมต่อไป อันดับ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะต้องลงไปแข่งขันในประเภท ข ในปีการศึกษาต่อไป
แฟนบอลที่สนใจ สามารถเดินทางไปรับชมการแข่งขันได้ฟรีทุกนัดที่สนามแข่งขัน หรือรับชมการถ่ายทอดสดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดผ่านทางแอปพลิเคชั่น "SOOP" พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ทางเพจเฟซบุ๊ก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพจเฟซบุ๊ก Dailynews - เดลินิวส์ออนไลน์ และเพจเฟซบุ๊ค Dailynews - ข่าวกีฬาเดลินิวส์
ส่วนผลการจับสลากแบ่งสายมีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก สาย A อัสสัมชัญธนบุรี, ปทุมคงคา, โพธินิมิตรวิทยาคม, มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี, สาย B สวนกุหลาบวิทยาลัย (แชมป์เก่า), ราชสีมาวิทยาลัย, ท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, สารวิทยา, สาย C กรุงเทพคริสเตียน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, วัดสุทธิวราราม, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.สมุทรสาคร, สาย D เทพศิรินทร์, อัสสัมชัญศรีราชา, กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์, วชิราลัย จ.เชียงใหม่
ขณะที่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภท ก สาย A พิชญบัณฑิต, วิชูทิศ, โพธินิมิตวิทยาคม, กันทรารมณ์, สาย B อัสสัมชัญธนบุรี, วัดสุทธิวราราม, เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, เทพศิรินทร์, สาย C อัสสัมชัญ (แชมป์เก่า), องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, มัธยมตากสินระยอง, สาย D สวนกุหลาบวิทยาลัย, ราชวินิตบางแก้ว, สวนป่าเขาชะอางค์, กีฬาจังหวัดขอนแก่น