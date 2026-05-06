ชูต TOA3X3 ที่ชลบุรีสุดมัน คริสเตียน-สวนกุหลาบแบ่งแชมป์

สนามที่สองสุดมัน ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศบุกไปลุยกันถึงพัทยา คึกคักทั้งทีมชาติและตัวต่างชาติมาร่วมกันสร้างสีสันมันหยด WSA Coach นำผู้เล่นอิหร่านสูงถึง 220 ซม.มาสร้างความฮือฮา ก่อนเข้าถึงรอบชิง แต่โดนหักเหลี่ยมโดยเจ้าถิ่นเด็กพัทยาเฉือนเข้าวินในช่วงต่อเวลา ขณะที่รุ่นอื่นๆ คริสเตียน สร้างชื่อกวาดแชมป์ 2 รุ่น สวนกุหลาบ 1 รุ่น ส่วน ม.ศรีปทุม ชิงกันเองในรุ่น U-23 ปี ชาย
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เปิดคลินิกพี่สอนน้อง 5 ภาค, เปิดอบรมโค้ช 4 ภาค, ดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ
ก้าวสู่สนามที่สอง ณ รร.ศรีสุวิช โรงเรียนชื่อดังเมืองพัทยา โดยสนามนี้พิเศษจัดอบรม โครงการพี่(ทีมชาติ)สอนน้อง มีนักกีฬาเข้าอบรมกว่าร้อยคน สนามนี้ได้รับเกียรติจากนาย ชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานร่วมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, ดร. เพ็ชร ชินบุตร อุปนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ, นายนราธิป ฟักฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
การแข่งขันในสนามนี้ มีแข่งขันทั้งหมด 9 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น โดยเฉพาะในประเภทประชาชนชาย WSA Coach ใช้ผู้เล่นชื่อดังในอดีตทั้งฟิลิปปินส์และอิหร่าน นำโดย โมฮัมเหม็ด ฮาดาวาน เซนเตอร์สูง 220 ซม. เป็นต่อ
แม็กกี้ บัคเจ็ต ที่เป็นผู้เล่นไฟแรงในพื้นที่พัทยารวมตัวกัน เกมดูเหมือนจะเป็น ฝั่งของ WSA ที่ออกนำเล็กน้อย ตลอดการแข่งขัน แต่มาพลาดโดนตีเสมอในช่วงวินาทีสุดท้ายต้องต่อเวลา แม้ WSA จะทำแต้มได้ก่อนแต่มาโดนทีเด็ดของ แม็กกี้ ยิง 2 คะแนน เฉือนชัยไปอย่างบีบหัวใจ ชนะ WSA Coach 15 - 14
ด้านผลรุ่นอื่นๆ กรุงเทพคริสเตียนมาแรง ส่งในชื่อ BCC A กวาดแชมป์ไปได้ถึง 2 รุ่น คือ 14 ปี และ 16 ปีชาย ชนิดที่ต้องเชือดเฉือนสุดมันกับคู่ชิง ขณะที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ส่งในชื่อ SK GAMMA คว้าแชมป์ในรุ่น 18 ปีชาย เฉือนชนะเจ้าถิ่น SVT BASKETBALL 18-15 ด้าน U- 23 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครองความเป็นเจ้าเข้าชิงกันเอง คว้าแชมป์ไปตามคาดหมาย โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้
ผลการแขงขัน TOA 3x3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 สนามที่ 2 จ.ชลบรี รุ่น 12 ปีผสม ชิงชนะเลิศ Midnight ชนะ Kubon Warriors 14-10, ชิงที่ 3 Next Level Hoop ชนะ Pink Squirrels B 22-3
รุ่น 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ BCC A ชนะ Hoop4Life 17-16, ชิงที่ 3 PK ACADEMY ชนะ SMB Basketball 17-6 ด้านรุ่น 14 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ Shotclock ชนะ BBT 21-7, ชิงที่ 3 Galaxy Unicorn ชนะ Grow Up15-14
รุ่น16 ปีชาย ชิงชนะเลิศ BCC A ชนะ Amigos Black 14-10 ชิงที่ 3 Amigos White ชนะ SKANGEL WOLVES 18-12 ส่วนรุ่น 16 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ SIGMA ชนะ Godzilla 12-6 ชิงที่ 3 CHUU ชนะ Absornsawan 9-6
รุ่น 18 ปีชาย ชิงชนะเลิศ SK GAMMA ชนะ SVT BASKETBALL 18-15, ชิงที่ 3 เอซีเอส ชนะ DekBanbueng 15-10 ส่วนรุ่น 18 ปีหญิง ชิงชนะเลิศ AYR ชนะ Monchichi 13-12 ชิงที่ 3 CHUU ชนะ SSP A 14-5
รุ่น 23 ปีชาย ชิงชนะเลิศ SKY COURT SPU ชนะ SPU TEAM 22-9, ชิงที่ 3 Omelette ชนะ SK Legend 20 - 13 ส่วนรุ่นประชาชนชาย ชิงชนะเลิศ Maggie Buckgets ชนะ WSA Coach 15-14, ชิงที่ 3 FIFA one short ชนะ CJWA 18-12
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 3 จะแข่งขันกันที่สนามบาสเกตบอลสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม นี้