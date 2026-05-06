สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนานักกีฬาหมากล้อมเยาวชนไทยสู่เวทีโลก เปิดตัวโครงการ “Young GO Fast Track” สร้างดาวเด่นอายุน้อย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนกีฬาหมากล้อมไทยในระยะต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายจามร จามรี นิติกร 4 กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเซกิ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ กล่าวว่าสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากชมรมหมากล้อม (โกะ) ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536 จากนั้นได้เปลี่ยนสถานะเป็นสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในปี 2546 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสอนหมากล้อม การจัดแข่งขัน และการผลักดันนักกีฬาก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
โดยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ วางแผน และวินัย ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบัน อีกทั้งกีฬาหมากล้อมยังสามารถต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน นักกีฬาอาชีพ หรือการจัดตั้งสถาบันสอนหมากล้อมในชุมชน
นอกจากนี้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ยังกล่าวชื่นชมฝีมือนักหมากล้อมไทยที่ไม่เป็นรองใคร พร้อมเน้นย้ำถึงการรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้เข้มงวด ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เล่นหมากล้อมมากกว่า 1 ล้านคน สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการหมากล้อมไทย
ด้าน นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ 5 ด้านที่สำคัญของสมาคมฯ 1. Population การเพิ่มจำนวนผู้เล่นนักหมากล้อม 2.Network การสร้างและขยายเครือข่ายในวงการหมากล้อม 3. Go Star การสร้างดาวเด่นนักหมากล้อม 4. Sponsor การหาผู้สนับสนุน 5. Branding การสร้าง แบรนด์หมากล้อม
สำหรับด้านที่ต้องการมุ่งเน้นในตอนนี้ คือการปั้นซูเปอร์สตาร์ พบว่านักหมากล้อมระดับสูงมีจำนวนน้อย ทางสมาคมฯ จึงให้ความสำคัญกับภารกิจการเพิ่มต้นน้ำ หรือนักกีฬาหมากล้อมอายุน้อย 6-15 ปี โดยจัดฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อปั้นนักหมากล้อมและเพิ่มจำนวนระดับฝีมือ 6 ดั้งสมัครเล่น ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำความสำคัญของเครือข่ายอย่างสถาบันสอนหมากล้อม ซึ่งมีส่วนต่อการผลักดันให้เกิดนักกีฬาหมากล้อมมากฝีมือในอนาคต
โดยกิจกรรมสำคัญของสมาคมฯ ในการสานต่อภารกิจสร้างดาวเด่นนักหมากล้อมอายุน้อย คือ โครงการ Young Go Fast Track ยกระดับฝีมือเยาวชนไทยในกีฬาหมากล้อม พิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย รับสมัครเยาวชนอายุ 6-15 ปี ระดับฝีมือ 1 Kyu ขึ้นไป มาเรียนรู้การเล่นหมากล้อมแบบ on-site เพื่อรับคำแนะนำโดยตรงจากนักกีฬาหมากล้อมมืออาชีพ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นตัวแทนแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เด็กหญิงพรีม อายุ 9 ปี ระดับฝีมือ 1 ดั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ Young Go Fast Track กล่าวว่าตนเองเริ่มเล่นหมากล้อมจากการไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วได้ทดลองเล่น ในตอนนั้นพ่อหนูให้มาลองเล่น แล้วหนูก็ชอบเลยได้มาเล่นต่อ เล่นมา 4 ปีแล้ว ชอบที่ได้มาเจอเพื่อน และมีเป้าหมายอยากพัฒนาตนเองไปถึง 6 ดั้ง
เด็กชายธารา อายุ 9 ขวบ ระดับฝีมือ 1 ดั้ง ได้ทดลองเล่นแล้วชอบเช่นเดียวกัน มองว่ากีฬาหมากล้อมก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความใฝ่ฝันคือเลื่อนระดับฝีมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
Young Go Fast Track นับเป็นโครงการแห่งโอกาสในการสร้าง “ดาวรุ่ง” ดวงใหม่ และวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการหมากล้อมไทยต่อไป