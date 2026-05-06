ปิดฉากพาราพิคเคิลบอลครั้งแรกในไทย ประสบความสำเร็จงดงาม เตรียมยกระดับสู่สากล

ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จ สำหรับการแข่งขัน ไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ 2026 พรีเซนเต็ด บาย BRAGG โดยสิ่งที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการกีฬาไทยมากที่สุด ไม่ใช่แค่จำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 300 คนจากทั่วประเทศ หากคือหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่” ของประเทศไทย กับการจัดการแข่งขัน Para Pickleball ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ทยา ทีปสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล (TPSA) ประธานจัดการแข่งขันไทยแลนด์ พิคเคิลบอล แชมเปียนชิพ 2026 พรีเซนเต็ด บาย BRAGG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สนามศูนย์กีฬาเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร การแข่งขันพาราพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ได้รูดม่านปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปีนี้มันกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมร่วมกว่า 300 คน
ทยา ได้เปิดเผยว่า การแข่งขันรายการดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ เพราะเหล่านักกีฬาวีลแชร์ลงสนามแข่งขันอย่างมุ่งมั่น ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่กึกก้องและสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชม ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือการประกาศให้สังคมเห็นว่า “ศักยภาพของมนุษย์ ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยร่างกาย” ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 1-2 พฤษภาคม ที่ประเภทบุคคลทั่วไป ณ สนาม Pickleball Warehouse รังสิต จังหวัดปทุมธานี ก็เป็นไปอย่างคึกคัก ถือว่าสะท้อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของกีฬาพิกเคิลบอลในประเทศไทย
ประธานจัดการแข่งขันรายการดังกล่าว ยังเปิดเผยอีกว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานพิกเคิลบอลไทยสู่ระดับสากล ซึ่งก็เป็นการย้ำถึงความตั้งใจในการสร้าง “พื้นที่ของความเท่าเทียม” ให้กับนักกีฬาทุกกลุ่ม
“เราไม่ได้แค่จัดการแข่งขัน แต่เรากำลังสร้างโอกาส และเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อผู้พิการ ความสำเร็จของงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งในพิธีเปิดที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของวงการกีฬาไทย อาทิ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ กกท., ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ จากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท สามพรานฟู้ดส์ ผู้สนับสนุนหลัก อีกหนึ่งกำลังสำคัญ คือ บุศรินทร์ กอไพศาล ประธานชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย ผู้ผลักดันให้ “Para Pickleball” เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย และกลายเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่”
“การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงทัวร์นาเมนต์” แต่คือการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทย เป็นก้าวแรกของการสร้างนักกีฬาพาราที่พร้อมก้าวสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต