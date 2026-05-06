โอกาสทองเยาวชน นครปฐมส่งแข้งเจ๋งลุยลูกหนัง GLO CUP ลุ้นสานฝันฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอล ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ให้กีฬา” เปิดโอกาสแก่เด็กเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้ใช้ความสามารถการพัฒนาทักษะมีอนาคตที่ดี เสริมการเรียน ส่งเข้าแข่งขัน GLO CUP ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในฐานะประธานสถานศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม เปิดเผยว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ได้จริง การให้เด็กเยาวชนได้ใช้ความสามารถที่มีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดควบคู่กับการเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันที่สร้างอาชีพที่มั่นคงได้
ดารินนา ปานเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม เผยว่า การเรียนปัจจุบันมีหลากหลายวิชา รวมทั้งการสร้างอาชีพตามความถนัดของ แต่ละบุคคล การใช้ศักยภาพของนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนถือว่าสำคัญ เพราะผู้เรียนจะได้มีความสุขกับการเรียน รวมถึงการใช้ความสามารถทางด้านกีฬาต่อยอดได้อย่างดีกับเด็กเยาวชน เพราะทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีจากโรงเรียนเรา
กฤษณะ มีดี โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กล่าวว่า ทางเราได้เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้เข้ามาทดสอบความสามารถและได้คัดเลือกน้องๆไว้ได้ในจำนวนจำกัด เนื่องด้วยมีข้อกำหนดจำกัดด้วยสถานการณ์รองรับ อยากขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจในการพัฒนาตนเอง เพื่ออนาคตของน้อง ๆ เอง
ด้าน ด.ช.ชยณัฐ สามารถกุล กัปตันทีมรุ่นอายุ 13 ปี กล่าวว่า “ดีใจครับ ที่โรงเรียนให้โอกาสผมและในทีม จะตั้งใจฝึกซ้อม รวมถึงรักษาซึ่งระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน”
ส่วน ด.ช.กฤตเมธ ทองน้อย กัปตันทีมรุ่นอายุ 15 ปี ได้กล่าวสัญญากับผู้ปกครอง ผู้บริหาร รวมถึงผู้ฝึกสอน ว่า “ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้โอกาสครั้งนี้ ขอบคุณโครงการดีๆ “หนึ่งใจ…ให้กีฬา” ที่เปิดโอกาสกับ นักกีฬาฟุตบอล เพื่อจะสานฝันให้ทุกคนมีโอกาสไปถึงดวงดาว จะได้มีอาชีพที่มั่นคงดูแลครอบครัวต่อไปครับ”
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ได้ย้ำในตอนท้ายของงานว่า เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลของเราได้มีประสบการณ์ จึงส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน GLO CUP ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้จัด นับว่าเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสก้าวหน้า เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมอาชีพในญี่ปุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
