TAMMA ส่งสัญญาณหนุน ‘รถถัง’ ลุย MMA เปิดทางซ้อมทีมชาติปั้นสู่แชมป์

TAMMA หรือ สมาคมมิกซ์มาเชียลอาร์ทแห่งประเทศไทย พร้อมหนุน รถถัง จิตรเมืองนนท์ หลังเจ้าตัวเคยที่เคยมีภาพซ้อม MMA เปรยผ่านไลฟ์สดว่า ในอนาคตมีความคิดที่จะลองต่อย MMA และ คว้าแชมป์ให้ได้
เพจเฟซบุ๊ก TAMMA หรือ สมาคมมิกซ์มาเชียลอาร์ทแห่งประเทศไทย ได้แคปภาพ รถถัง ขณะไลฟ์สดดังกล่าว และ โพสต์ข้อความว่า “อยากเป็นแชมป์…ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองให้ถูกทาง” ก่อนโพสต์อีกว่า
"TAMMA เปิดพื้นที่ให้คุณได้ "ซ้อมจริงกับทีมชาติ" เรียนรู้ทั้งทักษะ เทคนิค และแนวคิดของนักกีฬาระดับสูงในสภาพแวดล้อมจริง ไม่ใช่แค่การฝึก แต่คือการยกระดับมาตรฐานของตัวคุณเอง"
"ภายใต้โครงการ Heal The Hero เราเชื่อว่านักสู้ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้มีเพียงร่างกายที่พร้อม แต่ต้องมีจิตใจที่สมดุลและระบบสนับสนุนที่ถูกต้อง"
"หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ ที่จะเปลี่ยนมุมมองการฝึกซ้อม และพาคุณเข้าใกล้คำว่า "แชมป์" มากขึ้น"
"TAMMA พร้อมสนับสนุนคุณในทุกก้าวของการพัฒนา ก้าวเข้ามา แล้วพิสูจน์ตัวเองไปด้วยกัน"