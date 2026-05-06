รัฐบาลอัดฉีด 33.9 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จทัพไทยคว้ารองแชมป์เอเชียนบีช 2026

โอนเร็ว โอนตรง รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัล 33.9 ล้านบาท อัดฉีดให้ทัพนักกีฬาไทย หลังคว้า 28 เหรียญ แบ่งเป็น 10 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ในศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานมอบเงินรางวัลสนับสนุนแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” จากผลงานการแข่งขัน เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิง เมื่อ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายทะนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย รวมถึงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และทีมโค้ช ทีมชาติไทย ที่ร่วมทำศึกเอเชียนบีช 2026 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ในมหกรรมดังกล่าว ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ารวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ จบอันดับ 2 ของเอเชีย โดยแบ่งเป็น 10 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ได้สนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จ แบ่งเป็นนักกีฬา จำนวน 23,700,000 บาท, สมาคมกีฬา 7,110,000 บาท และผู้ฝึกสอน 3,172,500 บาท รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 33,982,500 บาท
นายสุรศักดิ์ เผยว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมนักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 และขอขอบคุณนักกีฬาทุกที่เสียสละแรงกายและแรงใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างผลงานในมหกรรมครั้งนี้ และหวังว่าเงินรางวัลอัดฉีดทั้งหมดจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคน ส่วนคนที่ไม่ได้เหรียญรางวัลไม่เป็นไร ตนขอให้กำลังใจและขอให้เก็บข้อผิดพลาดกลับมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเองและกลับมาสู้ใหม่ในรายการต่อๆไป