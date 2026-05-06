พัทลุงพร้อมจัดกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย "โนราเกมส์"

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 "โนราเกมส์" โดยมี นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง, พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ อุสมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง, แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าว
กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 "โนราเกมส์" ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดพัทลุง มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เกทบอล แบดมินตัน เปตอง วู้ดบอล หมากรุกไทย เซปักตะกร้อ/ตะกร้อวงเตะทน ลีลาศ แอโรบิกมวยไทย และประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ(ลูกทุ่ง/ลูกกรุง) รวมถึงกีฬาสาธิต 1 ชนิดคือ ยิงปืน มีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน ใช้เป็น “โนรา” สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง พร้อมมาสคอต “น้องอิ่มใจ”ควายน้ำที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,210 คน
นอกจากนี้ ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมหลังลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันและการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ระหว่างกรมพลศึกษา กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดพัทลุง โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันทั้ง 11 สนาม ก่อนจะนำข้อมูลมาสรุปและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขัน โดยความพร้อมของสนามแข่งขันนั้น ส่วนใหญ่ก็มีสภาพสนามแข่งขันที่พร้อมทำการแข่งขันแล้ว ซึ่งจะมีแค่สนามเกทบอลเท่านั้น ที่ยังมีการปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่ เนื่องจากที่เดิมที่กำหนดไว้มีปัญหาด้านสภาพพื้นสนาม
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า "กรมพลศึกษาได้มอบหมายให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุครั้งนี้ เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมศักดิ์ศรี และสร้างความประทับใจ แก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่คือการสร้าง"พื้นที่แห่งโอกาส" ให้ผู้สูงวัยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจังหวัดพัทลุง ที่มีการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัด มีความพร้อมและสามารถรองรับการแข่งขันระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาจากทั่วประเทศอย่างแน่นอน"
นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง "จังหวัดพัทลุง มีความยินดีและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 "โนราเกมส์" ในปี 2569 จังหวัดพัทลุง แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่สิ่งที่เรามีคือความพร้อมในทุกด้านและการเตรียมการที่เป็นระบบ ทั้งประสบการณ์จากการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ สนามแข่งขันที่ได้กระจายครอบคลุมหลายพื้นที่ ทั้งสนามกีฬาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รวมถึงสนามในจังหวัดใกล้เคียง เช่น สงขลา และตรัง เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ที่พักรองรับ ระบบบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทุกพื้นที่การคมนาคมรองรับการเดินทางในพื้นที่ สาธารณูปโภคที่เพียงพอ และการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง จังหวัดพัทลุงนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งเขา ป่า นา เล และพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอย่าง ทะเลน้อย ที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนและอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้ง นอกเหนือจากการมาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ผู้มาเยือนยังสามารถสัมผัสเสน่ห์ของพัทลุงได้ในทุกมิติ”