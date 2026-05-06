ศึก Idemitsu Honda Thailand Talent Cup เปิดฉากเดือด! ดาวรุ่งไทยผงาดโพเดียม

การแข่งขันรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในสภาพแวดล้อมการแข่งขันระดับมาตรฐานให้กับนักแข่งดาวรุ่งไทยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในปี 2026 เปิดฤดูกาลสนามแรกที่เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา
เรซแรก วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2026 ดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดย "มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 6 บิดนำ “เรสกี ยูซูฟ เออร์มาวัน”
หมายเลข 5 จากประเทศอินโดนีเซีย จนเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ด้าน "ไบร์ท" เตชินท์ อินทร์อภัย หมายเลข 19 ก็ทำผลงานได้เยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 มาครองได้
เรซสองการแข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดก่อนที่แชมป์จะตกเป็นของ “อาบิมันยู บินตัง แฟร์มาดี” นักบิดจากประเทศอินโดนีเซียที่เฉือน “โรม” วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ หมายเลข 17 เพียง 0.098 วินาที ด้าน "มะมาย-ปองคุณ" แรงต่อเนื่องเก็บโพเดียมอันดับที่ 3 มาครองได้
สำหรับการแข่งขัน Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026 สนามที่ 2 จะมีการแข่งขันที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2026
