"โฮล์มเกรน" ซัด 24 แต้ม "โอเคซี" ชนะเพลย์ออฟ 5 เกมรวด

โอกลาโอมา ซิตี ธันเดอร์ เอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส ขาดลอย 108-90 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
แชมป์เก่า ยืดสถิติเป็น ชนะ 5 แพ้ 0 เฉพาะเพลย์ออฟ ถึงแม้ขาด เจเลน วิลเลียมส์ ตัวออล-สตาร์ 2025 เจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) 3 เกมติดต่อกัน โดยยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 49.4 เปอร์เซ็นต์ และ 3 คะแนนเข้าเป้า 13 จาก 30 ลูก
เกมนี้ เช็ต โฮล์มเกรน เหมา 24 แต้ม 12 รีบาวน์ด "เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ กับ อาเจย์ มิตเชลล์ สกอร์คนละ 19 แต้ม
ขณะที่ เลเกอร์ส เกมรุกติดๆ ขัดๆ โดยปราศจาก ลูกา ดอนซิช เจ็บแฮมสตริงตั้งแต่ 1 เดือนก่อน อาศัย เลอบรอน เจมส์ แบกทีม 27 แต้ม รุย ฮาชิมูระ ช่วยอีก 18 แต้ม ออสติน รีฟส์ ค่าเฉลี่ย 23.3 แต้มฤดูกาลปกติ ทำได้แค่ 8 แต้ม ยิงเข้าเป้า 3 จาก 16 ลูก
เกม 2 ยังสู้กันต่อ ที่โอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 8 พฤษภาคม (ไทย)
ผลการแข่งขันสายตะวันออก ดีทรอยต์ พิสตันส์ ทีมอันดับ 1 ของสาย เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 111-101 ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา โดย เคด คันนิงแฮม ซัด 23 แต้ม โทไบแอส แฮร์ริส เสริมอีก 20 แต้ม และ ดันแคน โรบินสัน ส่อง 19 แต้ม