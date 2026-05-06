ไทย 10 ตัวพ่ายทาจิกิสถาน 0-2 เปิดหัวฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี

เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สนาม B (Champions) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทีมชาติไทย มีคิวลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดแรก ฟุตบอลทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ทาจิกิสถาน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
เกมนี้ มาร์โค ก็อคเคิ่ล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่ง สองพี่น้องฝาแฝด ภานุวิชญ์ เจยาคม และ ภานุพงศ์ เจยาคม ออกสตาร์ทตัวจริง ประสานเกมรุกกับ ปรเมศ ละอองดี, พลพิทักษ์ รุ่งเรือง และ ศุทธิพงษ์ เอกบัว
เริ่มเกมมาเพียง 1 นาที ทาจิกิสถาน มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 มิราห์มาดอฟ มูฮัมหมัด เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาโดน เพชรายุธ โสบุญมา สกัดบอลไม่ดีเข้าประตูตัวเองไป
หลังจากนั้นเป็นทางฝั่งทีมชาติไทย พยายามครองบอลเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้
ต่อมานาทีที่ 43 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ ภานุพงศ์ เจยาคม ได้ยิงไกลด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งข้ามคานออกไปนิดเดียว ทำให้จบครึ่งแรก ทีมชาติไทย U17 ตามหลัง ทาจิกิสถาน 0-1
ครึ่งหลัง นาทีที่ 57 ไทย ได้จังหวะลุ้นทำประตูตีเสมอ พลพิทักษ์ รุ่งเรือง เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ปรเมศ ละอองดี ได้โหม่งบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 60 ไทย มาเหลือผู้เล่น 10 คน จากจังหวะที่ เพชรายุธ โสบุญมา ทำฟาล์วใส่ผู้เล่นทาจิกิสถาน ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
ถัดมานาทีที่ 84 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ ประชาราษฎร์ ศิริขันติ ตวัดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาให้ ภานุพงศ์ เจยาคม ได้หลุดไปยิงด้วยขวาติดเซฟผู้รักษาประตูทาจิกิสถาน ปัดเอาไว้ได้
ช่วงทดเวลานาทีที่ 90+7 ทาจิกิสถาน มาได้ประตูเพิ่มเป็น 2-0 จากการทำประตูของ ปาร์วิซ ซานกินอฟ และผู้ตัดสินเป่าจบเกมทันที ส่งให้ทีมชาติไทย U17 พ่าย ทาจิกิสถาน U17 ไปด้วยสกอร์ 0-2 ประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ขณะที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ซาอุดีอาระเบีย U17 เอาชนะ เมียนมา U17 4-0
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ ซาอุดีอาระเบีย ณ คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ Hall Stadium (Legends) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports