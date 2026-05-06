จอมพลังไทยลุ้นคว้าเหรียญเพิ่มหลังคว้าแล้ว 3 ทอง ศึกเยาวชนโลกที่อียิปต์

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ ล่าสุด จอมพลังหญิงทีมชาติไทยคว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยอีก 1 คนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ล่าสุดนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 5 คน สามารถคว้ามาได้ทั้งหมด 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดย 3 เหรียญทอง จาก ธนพร แซ่เตีย รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง, 3 เหรียญเงินจาก ณัฐชา แก้วน้อย รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง, 1 เหรียญเงิน จาก นฤมล วงษ์หาจักร รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง และ 1 เหรียญทองแดง จาก สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง
ทั้งนี้กลุ่มผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว, นางสาวแอนนิภาร์ มูลธาร์ และจ่าสิบเอก ขวัญชัย นุชพุ่ม ได้ให้นักกีฬาที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว เข้าโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้มีความฟิตสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง ยังมีโปรแกรมแข่งขันของนักกีฬาไทยอีก 1 คน นางสาวณัฐธิดา รอบรู้ รุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. เวลาประเทศไทย