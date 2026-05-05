“ชาตีรี” ซูฮก “ทาเครุ” ตำนานยอดนักสู้ ประกาศดันเข้าหอเกียรติยศ ONE

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอ ONE Championship ประกาศข่าวสำคัญว่า ทาเครุ เซกาวะ ยอดนักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น เจ้าของสถิติชนะ 46 แพ้ 5 จะได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศ ONE (ONE Hall of Fame) ภายในปีนี้ ร่วมกับสุดยอดนักสู้ระดับตำนานอย่าง เดเมทริอุส จอห์นสัน, บิเบียโน เฟอร์นันเดส และ ออง ลา เอ็นซาง
นอกจากเกียรติยศดังกล่าว ทาเครุ ยังเตรียมได้รับพิธี “ตีกลอง 10 ครั้ง” เพื่อเชิดชูเกียรติ ในงาน ONE Samurai 4 ช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการ
ชาตรี ระบุว่า ทาเครุถือเป็นหนึ่งในนักคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล หลังสร้างชื่อจากเวที K-1 ก่อนก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก และคว้าแชมป์สำคัญใน ONE ซึ่งเป็นเวทีศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
พร้อมกันนี้ ยังยกย่องไฟต์สำคัญในช่วงท้ายอาชีพของทาเครุว่าเป็น “ช่วงเวลาประวัติศาสตร์” ที่ทั่วโลกจะจดจำ ทั้งสปิริต พลังใจ และหยาดน้ำตา โดยเจ้าตัวเคยตกเป็นรองถึง 4 ต่อ 1 แต่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ ปิดฉากอาชีพได้อย่างยิ่งใหญ่
“ผมเชื่อว่า นั่นคือทาเครุในเวอร์ชันที่ดีที่สุด และเขาจะถูกจารึกในฐานะหนึ่งในแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล” ชาตรี กล่าว
ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวถือเป็นการปิดฉากเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของ “ทาเครุ เซกาวะ” อย่างสมบูรณ์ พร้อมตอกย้ำสถานะตำนานแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งโลก