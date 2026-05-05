พับแผนเจ้าภาพยูธโอลิมปิก รมว.กีฬารับเศรษฐกิจไทยไม่เอื้อ ใช้ทุนจัด 5,000 ล้านแบกรับไม่ไหว

“บิ๊กเอ” สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีกีฬา เตรียมชงเรื่องเข้าครม. พับแผนชิงจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ให้เหตุผลสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบัน ยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่า 5 พันล้านบาท หลังปัจจุบันรัฐบาลยังออก พ.ร.ก. กู้เงินมาแก้วิกฤติพลังงานและเยียวยาประชาชนอยู่เลย
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ภายหลังประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ 3 ประเทศสุดท้าย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ร่วมกับประเทศชิลี และปารากวัย ล่าสุดรัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้ว และเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่จะปฎิเสธการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ด้วยเหตุผล จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบัน ยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่า 5,000 ล้านบาท
“ต้องยอมรับว่า เวลานี้รัฐบาลยังต้องออก พ.ร.ก. กู้เงินมาแก้วิกฤติพลังงานและเยียวยาประชาชน ดังนั้นงบประมาณที่จะต้องใช้จัดการแข่งขันดังกล่าวเราไม่มีความพร้อม อีกทั้งแผนรองรับต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งผมได้ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล แล้ว และจะได้เสนอเรื่องเข้าสู่ครม. ในเร็วๆ นี้ เพื่อทบทวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเมื่อมีมติครม. ออกมา ก็จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ว่าเราไม่พร้อมในการเสนอตัว พร้อมเหตุผลประกอบอย่างที่กล่าวข้างต้น” นายสุรศักดิ์ กล่าว